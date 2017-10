Refuta Cabada diagnóstico de grupo civil a su gobierno

El alcalde, Armando Cabada Alvídrez, cuestionó a la agrupación civil “Plan Estratégico de Ciudad Juárez” porque no evalúan a los gobiernos estatal y federal.“¿Por qué nomás a nosotros?”, declaró ayer y además rechazó algunas observaciones del Informe Ciudadano 2017 de la asociación.El informe reporta temas como la percepción de la ciudadanía respecto a la actual administración, el conocimiento de los regidores y el síndico.Además, del cumplimiento de las promesas de campaña del presidente municipal, del Plan Municipal de Desarrollo y de las direcciones municipales y la situación actual de las finanzas públicas municipales.“Lamentablemente hay cosas que tienen que ver, más con percepción que con la verificación de la obra que nosotros hemos realizado, les puedo garantizar que la administración anterior no construyó 119 calles, nosotros sí”, expuso Cabada.Dijo que también hubo un error en cuanto al trabajo de la Dirección de Asentamientos Humanos, la cual fue calificada como una dependencia en la que hubo menos avances.“Ahí no los entiendo porque si Asentamientos Humanos en los tres años de la administración anterior entregó 460 títulos y nosotros en un solo año entregamos 4 mil 500 y aportamos además para que otras 5 mil familias tengan la certeza de su vivienda, ¿En base a qué lo evaluaron?”, expuso.Agregó que los números de la administración municipal tampoco coinciden con los del Plan Estratégico en cuanto al Plan Municipal de Desarrollo, la administración registra un avance del 50 por ciento y el Plan de 30 por ciento.En promesas cumplidas el Municipio registra 80 por ciento de avance y el Plan marca menos porcentaje, aseguró Cabada.“Así que les digo, no la descalifico, vamos a revisarla y en donde veamos que tienen la razón serán áreas de oportunidad para nosotros”, mencionó el alcalde.Sergio Meza de Anda, director de Plan Estratégico de Juárez, explicó el jueves pasado en la presentación del Informe, que la burocracia, las pensiones, las jubilaciones y la deuda del Plan de Movilidad Urbana y del proyecto de alumbrado del exalcalde Enrique Serrano impiden abatir el rezago de infraestructura que existe.Uno de las conclusiones de esta presentación, elaborada desde 2012 de forma paralela a los informes que rinden los presidentes municipales, indica que la burocracia municipal le cuesta a la ciudad mil 912 millones de pesos, lo que es casi el 46 por ciento del presupuesto anual de poco más de 4 mil 135 millones.“En la evaluación de las promesas, vemos que lleva un avance del 38 por ciento. Va poquito más de la mitad de la administración. Pensamos que podría recuperarse hacia el final de este año en el cumplimiento de algunas promesas. Hay unas con 100 por ciento de avances y otras que tienen cero”, indicó Meza.

