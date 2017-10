Expriista asume dirigencia de Movimiento Ciudadano

El expriista Leonardo Fonseca Revilla, quien fue director del Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física al final de la pasada administración estatal y ocupó el mismo cargo a nivel municipal durante el período de Enrique Serrano Escobar, asumió la dirigencia local del partido Movimiento Ciudadano (MC).El dirigente estatal Alan Falomir Sáenz dio a conocer que Leonardo Fonseca ocupa el cargo partidista desde hace unas semanas, cuando fue designado por la Coordinadora Ciudadana Estatal, y lo hará por un período de tres años.“Estamos muy fortalecidos y muy contentos por el hecho de tener una representación tan digna abanderada por Leonardo Fonseca, una persona que además de las posiciones que puede haber tenido en el municipio de Juárez, es una persona que está en el trabajo diario, que conoce cuál es la vida que lleva la gente en la ciudad”, dijo.Fonseca Revilla explicó que su incorporación a Movimiento Ciudadano se da luego de que a principios de este año presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde aseguró haber militado porque era un requisito al trabajar en el Gobierno.“Tomaré la buena experiencia que me dejó estar en el PRI, porque también me dejó buena experiencia, y también me dejó muy buena experiencia estar tres años en la administración pública cuando no tenía experiencia (en ello)”, mencionó en conferencia de prensa. (Gabriela Minjáres)Con respecto al Frente Ciudadano por México que MC firmó con los partidos Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD), Falomir Sáenz comentó que si bien no es obligación trabajar de manera conjunta en los estados, en Chihuahua buscarán en su momento acuerdos.Aunque no descartó que el partido vuelva a apoyar políticamente a Armando Cabada Alvídrez, en caso de que busque la reelección por la alcaldía de Juárez, decisión que tomarán a finales de año o a principios del próximo.En tanto, comentó que buscarán perfiles competitivos para postular como candidatos a diputados federales y locales en los distritos con cabecera en la ciudad y el estado. (Gabriela Minjáres)

