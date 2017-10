Advierten alza a alimentos de eliminarse Tratado

Productos como la carne de res, la papa, el pollo y el maíz serían algunos de los bienes que más aumentarían su costo de eliminarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), alertaron especialistas en comercio exterior.De acuerdo con un análisis publicado en The New York Times, de abrogarse el acuerdo comercial los tres países miembros volverían a tarifas arancelarias promedio.Lo anterior significa que los agricultores estadounidenses pagarían aranceles más elevados. En el texto se cita que el pollo se introduciría al país con un impuesto de hasta 75 por ciento, la carne de res 25 por ciento y el pavo 45 por ciento.Armando Prado Rojas, director de comercio exterior de Cámara Nacional de Comercio (Canaco), comentó que dichas tarifas actualmente no se aplican al amparo del TLCAN y otros acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).Sin embargo, indicó que de derogarse el Tratado la importación de alimentos de alto consumo sería más costosa y por lo tanto su precio final al consumidor.Prado Rojas mencionó que si bien hasta ahora no hay rumbo fijo en torno a la renegociación del TLCAN, recordó que México no cuenta con un sector agrícola capaz de satisfacer a su mercado interno, por lo que se recurre a la internación de diferentes artículos.Indicó que la dependencia de México radica principalmente en cárnicos, granos y algunas hortalizas como la papa.Refirió que si bien la frontera está amparada por el decreto fronterizo, recordó que el mismo tiene temporalidad y no hay garantía de que se renueve.Prado declaró que en este contexto la reacción ideal por parte del Gobierno mexicano seria fijar aranceles a tarifas mínimas, para proteger el poder adquisitivo.Agregó que sólo resta esperar a ver los avances de la cuarta fase y las soluciones que se planteen en cada tópico. (Cinthya Ávila)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.