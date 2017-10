Ni cámaras detienen saqueo a escuela

Cargando

Luego de más de dos años de no tener un robo en sus instalaciones, maestros de la Escuela Primaria Sentimientos de la Nación reportaron que el plantel fue saqueado. Esta vez ladrones se llevaron 16 computadoras, cuyo valor en conjunto es estimado en 96 mil pesos.La subdirectora, Karla Delgado, dijo que ni con el equipo de vigilancia instalado en el aula pudieron evitar el hurto.Explicó que hace dos años tuvieron una ‘racha’ en la que en menos de un año les robaron cinco veces. Cansados de ello, decidieron colocar cámaras y una alarma que se activara en caso de detectar intrusos.La situación había sido controlada –continuó–, sin embargo suponen que alguien que accedió a la escuela tuvo el tiempo de verificar dónde se ubicaba dicho sistema y cómo se podía desactivar, por lo que decidió llevarse más de la mitad de los equipos de cómputo.Ante las condiciones en las que se realizó el robo, los maestros suponen que era alguien que conocía la escuela por dentro.“Tuvieron todo el tiempo del mundo, de algún modo sabían dónde estaban las cámaras y qué tenían que desconectar para que no se activara la alarma”, dijo la docente.El plantel educativo se encuentra en el cruce de las calles Satevó y Segovia de la colonia Villas del Real.En la escuela estudian 400 niños que desde hace dos meses contaban con clases regulares de computación, luego de que se realizaran gestiones para comprar máquinas suficientes.Del lote de 28 computadoras, que fueron compradas poco a poco en los últimos tres años, se robaron las de modelo más reciente.El salón de cómputo tiene en su techo un espacio para instalar un ducto de aire acondicionado, mas nunca se colocó ya que se optó por comprar un mini split.De tal manera que se puso un falso plafón para tapar el boquete del techo, el cual fue derrumbado por los ladrones, quienes dejaron huellas de zapatos sobre las mesas, lo que hace pensar que por ahí ingresaron.De momento no saben si las clases de computación continuarán o cómo cambiará la dinámica de las mismas.“Pocas escuelas pueden tener la oportunidad que tenía ésta de dar clases de computación a los niños”, lamentó la subdirectora.Agregó que pedirían a las autoridades mayor vigilancia, sobre todo por las noches, pues creen que pudiera haber otros robos después. (Karen Cano /El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.