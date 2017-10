Evaden Predial negocios en casas

El Municipio alista el aumento del Predial a las cuentas que corresponden a negocios pero que pagan como viviendas.El alcalde Armando Cabada detalló que hasta el momento van mil 300 detectadas, a las que se les hará el ajuste en las tablas catastrales.Dijo que el rastreo de esas cuentas, en las que los residentes no pagan lo correcto, es parte de la modernización de todo el sistema catastral emprendida por su administración.“Es una injusticia porque no pueden estar pagando Predial como habitación, cuando ya es un sector que genera recursos”, expresó al agregar que entre los detectados hay hasta centros comerciales.“Se va a negociar con los centros comerciales, porque tendrán que entender que no se les puede cobrar como si fuera vivienda, y por eso es que haremos los ajustes solamente en eso, en la población en general se estará cobrando el mismo impuesto”, declaró.Aseguró que el resto de las tablas catastrales quedarán igual, es decir que el impuesto Predial no aumentará.“Hemos encontrado sobre todo en el sector comercial algunos que pagan como si fueran habitaciones, esos podemos ajustar”, aseguró.Dijo que son unas mil 300 cuentas que al actualizarlas podrán generar de 12 a 13 millones de pesos adicionales al Municipio.“Nada más en donde hemos detectado que estas zonas comerciales se les cobraba como si fueran zonas habitacionales más barato. El Predial es más barato en las zonas habitaciones que en las comerciales, ahí iremos haciendo un ajuste gradual”, agregó Cabada.Expuso que las tablas de valores deben ser avaladas por el Ayuntamiento, antes de aprobar la Ley de Ingresos del 2018, a fin de incluirlas. (Araly Castañón)

