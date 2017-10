Convocan a escuelas a solicitar calentones

Con motivo del descenso de las temperaturas y la reciente entrada de la temporada otoñal, la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte hizo un llamado a escuelas de la localidad para solicitar los aparatos calefactores que pudieran hacerles falta.Lo anterior fue indicado por Judith Soto Moreno, titular de la dependencia, quien indicó que dentro de dos semanas llegarán a Ciudad Juárez entre 600 y 800 de estos artefactos, mismos que serán repartidos entre las escuelas que los requieran.“El ciclo escolar pasado entregamos 600 calentones, procuramos no dejar ninguna escuela sin calentones pero si alguna falta, se hace la invitación a que lo soliciten cuanto antes”, dijo.El pasado 22 de septiembre ingresó el otoño a esta localidad. Desde entonces, las mañanas y las noches han registrado un descenso en sus temperaturas.Por ello, la subsecretaria también hizo el exhorto a los maestros para que vayan adecuando las instalaciones de sus calentones.“Es necesario que los vayan limpiando de una vez y que revisen su adecuado funcionamiento desde ahora, y así al momento de usarlos ya estarán en óptimas condiciones”, dijo.La importancia de que las escuelas cuenten con estos aparatos, necesarios para un adecuado clima dentro de las estancias escolares, es que los estudiantes tienen un mejor aprovechamiento y su desempeño puede ser mejor al no padecer por el clima.“El año pasado pusimos especial atención en cubrir toda la demanda. Los planteles que pudieran faltar son porque no hicieron la solicitud a tiempo, o se les descompusieron. De cualquier manera ahora están a tiempo y les pedimos que se acerquen si es su situación”, dijo.Reportes periodísticos señalan que para el ciclo escolar 2016-2017, las últimas entregas de calentones se estaban realizando en enero de este año.Estos, constaban de tres radiantes y tienen un costo comercial aproximado de dos mil 106 pesos cada uno.(Karen Cano)

