Avanzan procesos de embargo a deudores de Predial

El Municipio inició esta semana con la anotación de 35 propiedades en el Registro Público de la Propiedad por falta de pago del Predial, con lo que el siguiente paso en el proceso de embargo es la notificación del remate, dio a conocer el director de Ingresos, Oscar Castañeda Gaytán.Dijo que en este paso personal de la Tesorería toma copias de los bienes inmuebles para hacer el registro, lo que significa que en este momento la propiedad ya no se puede vender por su dueño original.“En este paso ya estamos en posibilidad de hacer el trámite de remate”, explicó el funcionario.Afirmó que esta semana se continuará con 15 registros más.Dijo que luego de esta fase, lo que sigue es la publicación de tres avisos de remate en el medio de mayor circulación, proceso que puede tardar de tres a seis meses, y si no hay respuesta del dueño, la propiedad está en posibilidad de rematar.“Se les da aviso, voy a rematar, voy a hacer esto; creemos que no va a suceder el remate porque en todo momento vamos a estar abiertos para que paguen”, afirmó.Dijo que las 500 notificaciones que empezaron a enviarse, 90 contribuyentes han acudido a la Dirección de Ingresos a regularizar su situación.El funcionario aseguró que cada caso se puede arreglar según la situación del ciudadano.Explicó que los inmuebles que se están registrando para remate son de contribuyentes que adeudan más de 20 mil pesos, y son desde casa-habitación, comercios y hasta industrias que no pagan Predial desde hace 10 o 12 años.“Debemos de notificar, debemos de cobrar porque la Ley así lo exige, los apoyamos en lo que se puede, los apoyamos con los recargos y hacer diferimiento de pagos”, aseguró Castañeda Gaytán.Afirmó que en total se enviaron 500 notificaciones, y de esas en 290 casos la propiedad estaba habitada y el resto desocupada.El director de Ingresos dio a conocer que en septiembre, únicamente por recargos de rezago del Predial se cobraron 8 millones de pesos.“Los invitamos para que vengan a solucionar el adeudo, no ha habido ningún contribuyente que se haya ido sin hacer un acuerdo. Si fueron notificados y vienen, detenemos el procedimiento administrativo porque hay un pago y promesa de pago”, indicó el funcionario.El Municipio, a través de Ingresos procedió en contra de 500 cuentas de morosos del Predial con un valor de 150 millones de pesos.A finales de este mes, la Dirección de Ingresos iniciará con la notificación de otras 100, por lo que de aquí a diciembre se estarán enviando 500 más y al concluir el año se planea cerrar con mil 100 cuentas, se informó.

