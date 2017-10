Alarma pistola de postas en escuela

La detección de una pistola de postas en un plantel educativo nuevamente provocó la alarma de padres de familia, esta vez en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128.Se trata del segundo caso en tres semanas, luego de un arma similar causó asombro y la preocupación de alumnos, tutores y maestros en la Primaria Juárez y Reforma.A través de las redes sociales se filtró que un estudiante de la preparatoria, hijo de una pareja de maestros, había ingresado al plantel con una pistola y que el hecho no había sido reportado ante las autoridades por supuestas influencias de su familia.Arnulfo Galindo, coordinador del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense y parte de la mesa de prevención del Proyecto Nacional para la Convivencia Escolar, informó que el hecho sí fue reportado y atendido por él mismo.Explicó que los padres son dos maestros jubilados que atendieron el llamado de atención por parte de los directivos del plantel ubicado en el sur de la ciudad.“No se puede detener a nadie por portar una pistola de postas, no va contra la Ley de Armas de Fuego, no contiene pólvora. En lo que sí hemos hecho énfasis es que no se deben de llevar juguetes bélicos a las escuelas, pues de cualquier modo pudieran provocar un accidente”, dijo.Estas pistolas deportivas, aunque no tienen balas reales, son disparadas con el impulso suficiente para dañar a alguien, por lo que sólo se recomienda su uso bajo la supervisión de un adulto.Este es el segundo caso, en tres semanas, que un estudiante es detectado dentro de su plantel educativo portando un arma de postas.El pasado 21 de septiembre un menor que portaba en la mochila una pistola de este tipo ingresó a la Escuela Primaria Juárez y Reforma con ella.La madre del menor dijo que era un recuerdo del padre, que por un descuido la dejó al acceso del niño, quien la tomó sin permiso y sin saber que estaba violentando el reglamento de la escuela.Por otro lado, en mayo de este mismo año, un estudiante de la preparatoria Luis Urías, ubicada en las calles Joaquín Terrazas y Jesús Nájera de la zona Centro, fue asegurado por la Policía debido a que acudió armado al plantel, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).En este caso el menor sí llevaba consigo un arma de fuego.Galindo hizo un llamado a los padres de familia para que estén alerta y hablen con sus hijos acerca de la importancia de no cargar con armas y de preferencia no tenerlas en casa. (Karen Cano/ El Diario)

