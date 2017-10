Acusan desvíos en sindicato municipal

En medio de la inconformidad contra los líderes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM), los disidentes los acusan de desvió de recursos.“Es evidente, porque compañeros que empezamos igual, pues algunos del Sindicato ya están ricos, millonarios”, dijo Mauricio Martínez quien tiene 25 años trabajando en el Municipio, y es delegado sindical.Los inconformes aseguraron que los dirigentes del Sindicato tienen ahora hasta varias propiedades, cuando antes de formar parte de la mesa directiva no tenían dinero, y algunos ni casa.Señalaron que por ejemplo, el secretario del SUTM, Arturo Silva Doray Lícera, trabajaba en la Dirección de Asentamientos Humanos y rentaba casa en la colonia Chaveña, y hoy cuenta con más de una posesión.Mientras que el tesorero del organismo, Carlos Javier Villegas Ríos, empezó como ministro de la Tesorería Municipal, -es decir los que dejan notificaciones a domicilio-, y ahora es de lo más “millonarios”, aseguraron.De acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad (RPP), el tesorero cuenta con una vivienda de un valor de un millón 850 mil pesos, ubicada en el fraccionamiento Urbiquinta Montecarlo etapa I, adquirida en diciembre del 2016.El secretario, Arturo Silva Doray Lícera tiene una de un valor de 980 mil pesos en Country Senecú etapa III, la cual registró en mayo del 2007.“Y todos los empleados agremiados pagando sus casas por 25 años, casas de Infonavit, los que pueden porque muchos viven en pobreza”, aseguró Luis Cárdenas, uno de los empleados inconformes.Además de sus bienes inmuebles, los disidentes cuestionan el manejo discrecional que los líderes dan a los recursos que se generan por la renta de tres salones de eventos y del campo deportivo del Sindicato, éste último localizado en el Chamizal, el cual es un comodato del Municipio.El salón grande con cupo para 400 a 500 personas se renta hasta en 20 mil pesos; el chico con lugar para 120 a 300, en mil 800 pesos; el jardín por mil 400 pesos, y en el campo deportivo se cobran de 800 a mil 200 pesos.Los dos salones y el jardín se encuentran en donde están las oficinas del SUTM, en calle Chapultepec número 1231 en la colonia Hidalgo.“Hasta ahora no nos han informado nada, no tenemos nada desde que se construyeron, según los cálculos de ellos, con eso se iba a pagar el gasto corriente de las oficinas del Sindicato”, expuso Mauricio Martínez, delegado sindical en las oficinas administrativas de la presidencia.Esto ocurre a pesar de que el Capítulo III, artículo séptimo, de los estatutos del SUTM, establece que la directiva debe “rendir a la Asamblea General, cada mes cuenta completa y detallada de la administración de los fondos del Sindicato”.Además en las obligaciones del tesorero, artículo 12, se indica que debe “hacer corte de caja mensual del movimiento de valores registrado en el mismo periodo de tiempo, el que se dará a conocer a la Asamblea, y por escrito a los delegados…”.“No ha habido un informe como lo marcan los estatutos, un informe por escrito, inclusive personalizado a mí como delegado”, aseguró Martínez.Dijo que antes de la última Asamblea general que se realizó el 28 de septiembre, cuestionó a la mesa directiva sobre los recursos que se obtienen de la renta de los salones, pero no respondieron.“Se molestaron, al grado que se cierran increíblemente, se creen intocables, no dan información”, afirmó Martínez.Agregó que los salones de eventos se mantienen ocupados, porque los agremiados quieren rentarlos para sus fiestas, pero nunca hay lugar.De ahí el disgusto de muchos de ellos, porque nunca están disponibles y aparte no hay información de los recursos que están generando, expuso.Los inconformes aseguraron que ayer los dirigentes del Sindicato empezaron a asustar a los empleados, diciéndoles que si ellos salen de la mesa directica el SUTM va a desaparecer.“Están mal informando a los agremiados, el Sindicato no va a desaparecer, los beneficios no se van a perder porque son beneficios adquiridos, tratan de confundir a la gente”, mencionó Luis Cárdenas.Aparte de la vivienda en Urbiquinta Montecarlo, el tesorero del SUTM tiene otras cuatro, una de ellas en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo con los datos del Registro Público de la Propiedad.Cuenta con una casa en Quintas San José, de un valor de 120 mil 501 pesos que adquirió en mayo del 2005; otra propiedad de 630 mil 771 pesos en la colonia Partido Mejía, con fecha de registro el 4 de marzo del 2013.Así como un terreno y finca en la colonia Manuel J. Clouthier, de un valor de operación 44 mil 479 pesos, obtenida en octubre del 2013 y una casa en la ciudad de Chihuahua en Villa Real etapa IV de 239 mil 870 pesos, registrada en julio del 2002.El secretario del SUTM, Arturo Silva Doray Lícera, tiene una casa en Country Senecú etapa III, y un terreno en el fraccionamiento Las Granjas, que compro en 50 mil pesos en julio del 2014, según la información del RPP.Los líderes fueron buscados ayer en las oficinas del SUTM para que ofrecieran su postura de esta situación, pero no respondieron.El secretario del Trabajo, Héctor Cano Villela, declaró el martes, cuando empezó a trascender la inconformidad de los sindicalizados, que respecto a las finanzas del SUTM están tranquilos porque son auditados por Hacienda. (Araly Castañón/ El Diario)