Vinculan a 2 por homicidio de sus parejas; una era policía

Dos hombres fueron vinculados a proceso penal ayer, por presuntamente haber matado a sus parejas sentimentales al asfixiarlas.Uno caso corresponde a Natalio de la Paz Vera, cuyo nombre no quedó bajo reserva. El otro a Gregorio M. V., el juez de Control que llevó el caso prohibió la divulgación de sus datos personales.Natalio fue acusado de haber privado de la vida a Rosalba Rosas Chávez el pasado 2 de octubre entre las 17:00 y las 19:00 horas en un domicilio en la calle Portal del Cipre de la colonia Portal del Roble.La causa de muerte de Rosas fue asfixia por sofocación y su cadáver fue metido en bolsas de plástico y arrojado en un predio en las calles Atrás Quedó la Huella y Quirino García de la colonia José Sulaiman.La víctima de 43 años de edad fue reportada como desaparecida el 3 de octubre, por su hermana y se inició la carpeta número 35548/2017.Después del levantamiento del cadáver, agentes ministeriales se presentaron en la Unidad de Personas Ausentes llevando unas fotografías y supieron que se trataba de la misma persona. Además el comandante de esa unidad les informó que la pareja sentimental de la mujer presentaba rasguños y al momento de ser entrevistado se mostró muy nervioso e indicó que ya lo tenían detenido por el supuesto delito de resistencia de particulares.Al ser entrevistado por los agentes que traían el caso del homicidio, Natalio refirió que había forcejeado con Rosalba, que ella se había caído hacia atrás golpeándose la cabeza, y murió. Además aceptó que él la había tirado en el lote baldío.En tanto que Gregorio fue vinculado a proceso por el homicidio de la agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) Leticia López Ramírez.Ella fue ultimada el primero de octubre entre las 00:00 y las 03:30 horas en el interior de una casa ubicada en la calle Henequén o Privada de Henequén de la colonia Infonavit Solidaridad.Gregorio afirmó que la mujer cayó de las escaleras y murió. Pero al practicarle la necrocirugía se determinó que la causa del deceso fue asfixia por estrangulamiento.Ayer la agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso dijo que Gregorio presenta una mordida en el antebrazo derecho y al ser cotejada con la arcada de la víctima, un perito determinó que existe correspondencia.Además el abogado defensor solicitó la comparecencia del médico legista que practicó la autopsia a la oficial y él señaló que el golpe que sufrió la víctima al caer de las escaleras no fue tan fuerte como para causarle el fallecimiento. Indicó que encontró sangre en la tráquea y pudo determinar que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.A preguntas de la fiscal, el legista refirió que los golpes que observó en el cuerpo de la víctima le fueron causados antes de morir.El juez Jorge González Rodríguez dictó auto de vinculación a proceso por homicidio y sólo consideró que no se acreditó la calificativa de traición pues la pareja estaba a punto de firmar el divorcio.

