Cierran hoy oficinas del Estado; Municipio mañana

Las oficinas de Gobierno del Estado estarán cerradas hoy ya que sus trabajadores disfrutarán de un asueto por la conmemoración del Día de la Raza, fecha en la que se celebra la llegada de Cristóbal Colón a América.En tanto que las dependencias municipales tomarán el descanso mañana viernes con el propósito de tener un fin de semana ‘largo’.El director de Comunicación Social del Estado, Enrique Torres Valadez, informó que el servicio a la ciudadanía será suspendido este día en 32 dependencias con excepción de la Fiscalía General, Comisión Estatal de Seguridad y Protección Civil.De acuerdo con los datos oficiales, alrededor de 5 mil trabajadores que tiene en la zona norte el aparato administrativo del Estado tendrán el día libre.Quienes sí tendrán actividad serán los maestros de educación básica ya que las clases no se suspenderán, informó la subsecretaria de Educación de la Zona Norte, Judith Soto.La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer que no habrá atención en sus oficinas administrativas, pero los usuarios podrán pagar sus recibos en tiendas y supermercados.La descentralizada contará también con personal de guardia para atender emergencias, agregó Torres Valadez.El vocero señaló que las actividades al público de las oficinas estatales se reanudarán en sus horarios normales mañana viernes 13 de octubre.En caso de que algún empleado falte y haga ‘puente’, se le aplicará la sanción administrativa correspondiente, advirtió.A su vez el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, dio a conocer que las oficinas municipales estarán cerradas mañana viernes, por el asueto del Día de la Raza.De esta manera, los ciudadanos únicamente podrán realizar trámites ante el Gobierno local hoy, o esperar hasta el lunes cuando se reactiven de nuevo las labores.De acuerdo con artículo 47 del Reglamento Interior del Municipio que fija las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos, el 12 de octubre es día inhábil.Sin embargo, el asueto se cambió para el viernes 13, dio a conocer el director de Recursos Humanos, Oscar Fernando Retana Morales.“Esto con la finalidad de que sea un fin de semana reconfortante y de convivencia familiar para todos los empleados municipales”, mencionó.Declaró que el descanso no aplica para las dependencias que por necesidad de servicio a la comunidad trabajarán de forma regular, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Tránsito, Protección Civil y Bomberos.El funcionario dijo que son cerca de 5 mil empleados municipales los que gozarán del asueto, que reanudarán sus actividades el lunes 16 de octubre en horario regular, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. (Araly Castañón, Juan de Dios Olivas / El Diario)

