Arranca juicio por trata

En una sala de audiencias, una abogada describió cómo era la adolescente B. C. M. G., quien continúa reportada como desaparecida y la Fiscalía de Género estableció que fue víctima del delito de trata, detuvo a los presuntos responsables y ayer inició el juicio oral en contra de ellos.“El 21 de septiembre de este año se le prendieron 23 velas al pastel de cumpleaños que su familia le compra cada año. Es hija de don Manuel quien se dedica a la albañilería y de doña Cecilia, que se fue cuando ella tenía 5 años, quedando al cuidado de su abuela paterna Carmen y de su padre. Es la segunda de tres hijos… es sencilla, penosa y sonriente… le gusta bailar, escuchar música, decía que bailar la hacía libre”, describió la abogada.Además de ella, el enjuiciamiento también se sigue por los delitos de trata y violación que presuntamente fue objeto una mujer mayor de edad nombrada con las iniciales K. D. M.Los hombres sujetos al juicio oral que inició ayer son Gerardo Humberto Páez Carreón; José Gerardo Puentes Alva, apodado “El Gera”; Manuel Vital Anguiano, “Don Meny”, y Édgar Jesús Regalado Villa, “El Piwi”, los tres últimos fueron sentenciados en el caso del arroyo El Navajo relativo a 11 víctimas, y a Páez lo encontraron culpable de prostituir a otras dos mujeres y de matar a una de ellas.Ayer los cuatro hombres fueron trasladados a la primera sala de los juzgados locales para el arranque del juicio número 195/16. Escucharon los alegatos de apertura del Ministerio Público (MP) y la postura de la abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas.A nombre de la familia, la abogada pidió a los procesados que digan dónde dejaron a B. C. M. G., vista por última vez el 15 de junio del 2011 cuando contaba con 16 años de edad y salió a dejar una solicitud de empleo porque ya no quería seguir trabajando con “Don Meny”.En la acusación formulada por varios agentes del MP en contra de los cuatro hombres se señala que de manera voluntaria y permanente, ellos así como otras personas pertenecían al grupo delictivo “Los Aztecas” o “La Línea”, se dedicaban a diversas actividades ilícitas entre estas la venta de droga y trata de mujeres, y su campo de acción era la zona Centro de Ciudad Juárez.También se estableció que entre diciembre del 2008 a abril del 2013 en Ciudad Juárez, en diferentes temporalidades, los cuatro imputados aprovecharon la situación de vulnerabilidad de las víctimas para inducir, procurar, promover, facilitar, reclutar, captar, ofrecer, trasladar y recibir a las víctimas de iniciales K. D. M., y B. C. M. G.”.A las mujeres presuntamente las mantuvieron en explotación sexual y vendiendo drogas, esto a través de proporcionar pagos y beneficios a las víctimas, de la coacción física o moral, la privación de la libertad, el engaño y al aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de ambas víctimas.“A ellos (los familiares de B. C. M. G.) les falta su sonrisa y a la sociedad le urge que este caso sea ejemplar en la identificación y sanción de los responsables, en especial de dar con el paradero de B. C. M. G., que necesita regresar a casa, ser encontrada con urgencia, estar a salvo”, agregó la coadyuvancia.En su turno, los abogados defensores le pidieron al Tribunal de Enjuiciamiento conformado por los jueces Jesús Manuel Medina Parra, María Isela Vázquez Granados y Andrés Barrera Rubio que no se dejen influenciar por el dolor de las víctimas y no condenen a personas inocentes.“No deben perder de vista que las palabras violencia y la tortura no son exclusivas del sufrimiento para mujeres, para niñas. Todos somos susceptibles de ese tipo de agresiones.Mi representado no es ajeno a esto, él tiene años aquí e incluso antes de ser internado en ese Cereso fue víctima de violencia, tortura y amenazas precisamente por ese afán de la Fiscalía de pretender justificar la desaparición o la violencia contra las mujeres con condenas a personas inocentes”, apuntó el abogado de Páez.El representante de los otros tres acusados expresó que el MP no presentará las pruebas aptas, idóneas y suficientes para probar su acusación.Hoy jueves el Tribunal comenzará a recibir las pruebas del MP.