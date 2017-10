Termina ‘sueño americano’ de 19 africanos aquí

Ciudadanos de países de África centro-occidental viajaron miles de kilómetros hasta Juárez con la intención de cruzar la frontera e internarse en Estados Unidos, pero fueron abandonados por presuntos ‘polleros’.Originarios de Congo, Angola y Guinea, los 19 migrantes abandonaron sus comunidades huyendo de la violencia que las asola y en busca de asilo político en aquel país, explicó Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante.Con la barrera del idioma a cuestas, los africanos, quienes hablan portugués, descansaban ayer en las instalaciones de este lugar, donde la instrucción fue no perturbarlos con preguntas y permitir que recobren el aliento.En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que resguardó a 19 migrantes –cinco hombres, siete mujeres y siete niños– en las inmediaciones del kilómetro 20 la madrugada del miércoles, tras la alerta que hizo un ciudadano a los agentes que patrullaban el sector.De acuerdo con la coordinadora de la Casa del Migrante, no todos se conocen entre sí, sino que fueron entablando relaciones de amistad a lo largo de la travesía.“Hemos tenido poca entrevista con ellos, pero se ven bien de salud”, comentó. “Pocos hablan español, sólo dos o tres. La mayoría no lo habla nada. Nos comentan que quieren cruzar a Estados Unidos para pedir asilo”, agregó.“Le pregunté a uno de ellos si eran familia y me dicen que no, que en el camino se han conocido y así se han venido. Hay niños de 7 años. Son mamás, papás; de 46 años, 33, 9, la más chiquita tiene un año y medio, pero hay de 29, 30, 25, 18, 32, 31 y 26”, precisó López de Lara.Según la Policía Municipal, las personas a las que los migrantes africanos contrataron para ser cruzados “los abandonaron a su suerte y solamente los despojaron de su dinero”.La autoridad preventiva identificó a los migrantes originarios de Angola como Belinda, Teresa, Cristiano, Gabriela, Gabriel, Armanda, Bela, Armando, Esperanza Ana, Blese, Paulino, Pedro y Nowa.Los que salieron de Guinea, indicó la corporación, se llaman Hariana y Jolie, en tanto que los de Congo son Rachel, Boluka, Musanda, Kenaya y Kenaya.Según datos de la Casa del Migrante, el año pasado llegaron a esas instalaciones 20 familias provenientes de países africanos.“Hemos tenido casos que vienen de Congo. Hacemos la entrevista para ver qué van a hacer, buscamos la atención médica y vemos qué asesoría les podemos dar, como hablar al consulado mexicano para ver si es viable que lleguen al puente y puedan pedir el asilo”, comentó la trabajadora social. (Fernando Aguilar / El Diario)

