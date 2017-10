Critican legisladores controversia contra ley anticorrupción

La controversia constitucional interpuesta por el Municipio de Juárez en contra de la ley estatal anticorrupción fue considerada una medida errónea por legisladores del Congreso de Chihuahua.Leticia Ortega, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, dijo que la intención de eliminar las funciones fiscalizadoras del síndico, motivo de la controversia, daña la imagen del Municipio y de su presidente, Armando Cabada.“Se ven muy mal porque no hay ningún argumento que te diga que no sea correcto que el síndico pueda realizar mejor su función”, dijo.Además, Ortega consideró que esta decisión es un desencuentro más entre el alcalde y el Congreso.“A mí me parece que en cuanto de alguna manera no obtienen lo que buscan, todo lo demás lo descalifican. En cuanto no hay una respuesta positiva a lo que Armando Cabada busca, existen desencuentros”, indicó.La legisladora de Morena dijo que los encontronazos entre ambos poderes se deben principalmente a la falta de acercamiento de Cabada con el Legislativo.“Por supuesto que el oficio político es importante para resolver estos problemas. Ha faltado oficio político de parte del alcalde”, resaltó.En tanto, la diputada Adriana Fuentes, del PRI, cuestionó los fines que persigue el presidente municipal con la promoción de la controversia constitucional.“¿Por qué el presidente está haciendo esto, qué es lo que no quiere que sepa la ciudadanía, por qué no permite que el síndico sea quien esté ahí, diciendo, quitando, poniendo, vigilando el gasto?”, aseguró la legisladora en entrevista.Fuentes consideró una contradicción que en su Informe de Gobierno, el presidente municipal de Juárez se haya pronunciado por la transparencia y la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, promueva un recurso para eliminar la facultad de fiscalización del síndico.“Está mal el presidente, él qué habla tanto de que había muchísima corrupción en las administraciones pasadas y ahora se niega a que le revisen”, agregó.Al igual que Ortega, Fuentes consideró que el presidente municipal de Juárez no ha tenido el diálogo que se necesita entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.“El presidente municipal lo que debe de ser es un buen político, cosa que no tiene, acuérdate que él viene de ser un conductor. Para saber administrar un municipio como Juárez hay que saber ser políticos, hay que platicar con todas las fracciones, pero con nosotros no ha habido ningún acercamiento”, expresó.En el mismo sentido se pronunció la diputada panista Laura Marín al mencionar que Cabada no ha manifestado ante los legisladores de Juárez sus dudas e inquietudes sobre algunos temas importantes para el Municipio.Marín dijo además que es prematuro el recurso de controversia constitucional, toda vez que aún no está reglamentada en leyes secundarias la facultad de fiscalización del uso de recursos que tendrá la figura del síndico de los municipios del estado.