Negociaciones suben de tono: analistas

Analistas económicos y fiscalistas han señalado que la renegociación del TLCAN ha subido de tono previo a la cuarta ronda de mesas de trabajo, donde se prevé que se empiecen a tratar puntos sensibles como las reglas de origen y situaciones laborales.Desde amenazas con dejar el acuerdo trilateral hasta la presión de sectores económicos a los gobiernos canadiense y estadounidense para que mantengan o cambien el documento, son algunos de los ataques que han surgido en los últimos días.“Estados Unidos ha venido amenazando con dejar el TLCAN y armar acuerdos bilaterales, lo ha manifestado en varias ocasiones porque tratan de presionar mucho para llegar a sus objetivos, pero el tema principal es a dónde quiere llegar (el gobierno de Trump) económicamente ante los contextos –escenarios divididos– que se prevén con sus propuestas”, dijo el presidente del Colegio de Fiscalistas de Ciudad Juárez y socio de la firma KPMG, Mario Hernández Contreras.Sin embargo, afirmó que los ataques de Trump contra el acuerdo comercial y la intención de Canadá de presionar al Gobierno estadounidense para que reconsidere los beneficios de la relación con la economía canadiense, tienen que ver más con un modelo de negociación porque “no hay mucha posibilidad de que lo abandonen”.Señaló que para México no es factible tomar posturas desertoras debido a que es el país que menos armas tiene para negociar, pero sí puede mostrarle a sus contrapartes negociadoras el valor agregado que ofrece a las compañías y la competitividad.Dijo que “los salarios, donde Estados Unidos y Canadá están juntos, se tocarán al último y si bien no pueden forzar los salarios mexicanos pueden establecer fórmulas que compensen el diferencial en mano de obra de los tres países”.El economista y director de SóloNegocios, Alejandro Sandoval Murillo, dijo que en tanto Trump ha presionado con salirse del acuerdo en reiteradas ocasiones, las posturas de defensa de la Cámara de Comercio americana responden a la defensa del consumidor ante la incompetencia que podría generar los cambios propuestos por el presidente.“Es un asunto en el que se marca un posicionamiento obvio en relación con los intereses y del consumidor americano, pero no terminan de exponerse los beneficios para revertir la postura, en cambio el efecto de nulificar un tratado es que empieza un efecto inflacionario”, explicó. (Abraham Rubio)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.