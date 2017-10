‘Truenan’ sindicalizados vs sus líderes

Empleados adheridos al Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) buscan la salida de los dirigentes del organismo que tienen 21 años en la mesa directiva, al asegurar que están cansados de que violen los estatutos.Expusieron que no hay cuentas claras con las cuotas que los mil 700 agremiados entregan al Sindicato, cuyo monto asciende a un millón de pesos mensuales.Además aseguran que sus líderes otorgan plazas sin consultar a la base o a la Asamblea, y hay preferencias para sus familiares.Héctor Cano Villela, secretario del Trabajo del SUTM, negó cada una de las acusaciones y llamó a los disidentes a manifestarse en la Asamblea.“Nosotros no manifestábamos nada y la gente tampoco por el miedo, porque ellos (los líderes) nunca dejaron que nadie se inconformara porque los mandan a la Comisión de Honor y Justicia y los despiden”, denunció Luis Cárdenas, quien tiene 12 años trabajando en el Municipio y es uno de los inconformes.Dijo que es común que si los sindicalizados empiezan a inconformarse por alguna situación, los dirigentes les hablan y les dicen que se tranquilicen y que dejen de estar haciendo división.“Las cuentas no son claras, a nosotros no nos dan cuentas exactas y cuando las pides se enojan. Los agremiados están totalmente inconformes, habemos mucha gente que estamos inconformes, pero no pueden alzar la voz porque tienen miedo”, aseguró.Mencionó que también están inconformes porque otorgan plazas de “dedazo”, y un ejemplo son las 90 bases que entregaron al PRI antes de terminar la administración pasada y que ahora están en litigio porque no se siguió con el procedimiento.“Se las dejaron a puro priista y eran plazas arriba de los 25 mil pesos, 90 bases, nosotros estamos batallando mucho para escalafonar, y muchos tienen muchísima antigüedad y no aspiran a ese tipo de bases hasta después de 20 o 25 años de antigüedad”, explicó.Aseguró que todas las plazas del Sindicato se deben autorizar en la Asamblea y en éste último caso no los tomaron en cuenta.Buscan ‘tumbar’ mesa directivaDijo que acuerdo a los estatutos del Sindicato la mesa directiva se puede sustituir por deficiente gestión administrativa, abuso de autoridad, usurpación de funciones, fraude electoral y la celebración de arreglos privados con las empresas o instituciones que perjudique gravemente a la colectividad.“Los podemos destituir como agremiados, el problema es que la gente tiene miedo, ellos por ejemplo en la Asamblea ponen cámaras en todos los ángulos, toman fotos y video y de esa manera identifican a la gente que está en contra de sus reglas”, manifestó.Rigoberto Estrada, con una antigüedad de 40 años en el Municipio, dijo que como suplente de la Comisión de Honor y Justicia, al fallecer el presidente él debía ocupar ese cargo, de acuerdo a los estatus del sindicato.Sin embargo, los líderes lo quitaron del cargo y pusieron a otra persona sin consultar a la Asamblea, que son todos los integrantes del sindicato.“Están violentando nuestros estatutos uno y otra vez, de la ‘a’ la ‘z’”, manifestó Estrada.Los inconformes que hablaron con El Diario, un grupo de cuatro empleados, aseguraron que también el secretario del SUTM, Arturo Silva Doray Lícera, tiene a su hijo trabajando en la administración con un sueldo de 48 mil pesos mensuales, y tiene una antigüedad de 10 años.El secretario del Trabajo, Héctor Cano Villa, dijo que si los inconformes tienen todos los elementos que planteen sus inconformidades en la Asamblea.“Así como ellos los que están denunciando tienen a toda su familia, nosotros también, y muchos familias están aquí completas y entran a los puestos de más abajo”, aseguró.Dijo que “todo mundo sube con escalafones” y en el caso del hijo del secretario del SUTM explicó que hubo un director de Servicios Médicos que aumentó el salario a 15 empleados de la dependencia y entre ellos iba el pariente de Silva Doray.“No fue promovido por el sindicato, así como él se beneficiaron otras personas más, no fue una intervención sindical, que quede muy claro”, declaró el líder.Afirmó que el Sindicato está registrado ante a la Secretaría de Hacienda y por ello aseguró que están tranquilos en cuanto al manejo de los recursos.“Ojalá y no estén manejados por gente ajena al gremio y lo digo así abiertamente; en el sentido de que no estén manejados por la administración municipal”, manifestó.Cano dijo que se podría sospechar esto por las dificultades que el sindicato enfrenta con la administración desde que inició el presidente municipal, Armando Cabada, con quien únicamente se han reunido en dos ocasiones.“No es tiempo de elecciones en el (SUTM), no es tiempo de estar fisurados, no hay una buena relación con la administración, no se ha podido establecer una buena relación con la administración”, sostuvo Cano. (Araly Castañón/El Diario)