Rejas en casas, un arma de dos filos

Los años de violencia que atravesó la ciudad llevaron a los juarenses a extremar la seguridad en sus casas para evitar robos, pero a la vez pone en riesgo a los moradores en caso de que ocurran accidentes como los incendios.Actualmente la seguridad en los hogares se mantiene con rejas en las ventanas y cadenas y candados en las puertas, lo que disminuye las posibilidades de escapar en caso de una emergencia.Las familias decidieron reforzar los accesos a sus domicilios con la misma preocupación: la inseguridad.“Recuerdo que antes la gente no ponía barandales, tampoco mallas de picos, ni vidrios en sus bardas. Pero con el paso de los años y el avance de la delincuencia los ciudadanos tomamos medidas con el fin de cuidar nuestra vivienda y proteger nuestras pertenencias”, dijo Jonatán Guillén, un habitante de la colonia Juárez Nuevo.De acuerdo con el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, los habitantes de esta ciudad carecen de una cultura de protección civil que les permita, en dado caso, salvarse de una tragedia. No hay un plan de cómo abandonar el inmueble y que no se vean acorralados, expresó.“Como no les sucede, piensan que nunca les va a pasar nada, es algo muy común que les pase, por ejemplo, en la cocina, donde se originan la mayoría de los incendios”, expuso el funcionario municipal.Dijo que regularmente, a la hora de que los bomberos atienden un incendio, se enfrentan al problema de la excesiva seguridad que tienen las casas para poder acceder a ellas y hacer su trabajo.A diferencia de Juárez, en El Paso, la ciudad vecina, “todo mundo tiene una alarma contra incendios o detector de humo en sus hogares”, expuso Yuri Estrada, una juarense que radica en el otro lado de la frontera.En el lado mexicano, uno de los entrevistados, Cristian, de la colonia Fidel Velázquez, dijo que en su casa no han sido precavidos con eso.“Es triste ver cómo algunas casas parecen fortalezas y ver que los que estamos encerrados somos nosotros y los ladrones son los que andan libremente esperando ver qué casa o qué carro es menos inseguro”, manifestó Guillén.

