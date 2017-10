Contradice tesis de alumna el estudio de UACJ

Cargando

La tesis de una estudiante de Biología de la UACJ asienta que los patos del Parque Central poniente sí tienen Virus del Nilo. El estudio fue elaborado antes del que presentó el Gobierno del Estado, realizado por la misma universidad y en el que descartan esa posibilidad.Recientemente, y en la preparación del recinto que planea algunas remodelaciones, se solicitó a la Máxima Casa de Estudios que hiciera un análisis de la infraestructura y diera algunas recomendaciones.Como parte de las revisiones encontraron algunos puntos que sugerían riesgo de contaminación, como son la coloración y aroma del lago artificial, y la tesis realizada por la estudiante de Biología en dónde aseguraba la presencia del Virus del Nilo en algunos patos de lugar.“Por ello se hicieron los análisis convenientes, que derivaron en pruebas negativas al virus”, dijo Luis Enrique Gutiérrez Casas, coordinador general de Investigación y Posgrado de la UACJ.“Buscamos específicamente la presencia del virus en los patos y la de alguna amiba en el agua que resultara peligrosa para la salud de los humanos. Y no encontramos nada”, dijo.No obstante, en el documento de tesis que redactó con base en pruebas realizadas en 2015, y que se hizo llegar a esta redacción, se indica la presencia del virus en el parque.La tesis presentada por la ahora bióloga, Jessica Serrano Velasco, se presentó en mayo de 2016 .“De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo podemos hacer constar la presencia del Virus del Oeste del Niño en las aves residentes que se encuentran en el Parque Central”, cita el documento, que lleva por nombre Prueba Rápida de Detección del Virus del Oeste del Niño en Aves Centinelas.Éste está fechado en mayo del 2016, y dice que es una tesis para la Licenciatura de Biología, y lleva como insignia el Departamento de Ciencias Químico-biólogas.Indica que se les realizó la prueba denominada VecTest a 23 anátidos (patos y gansos) antes de la temporada de verano, y se obtuvieron 8 positivos al virus. Describe que después de la temporada, volvieron a realizar la prueba y 3 patos que habían dado primero negativo, dieron positivo entonces.Gutiérrez Casas dijo que la discrepancia podía deberse a las condiciones de la realización de ambos estudios, y esto obedece a la migración de los patos y las medidas que se toman para disminuir la presencia de moscos transmisores del este virus.No obstante, la estudiante asienta que el estudio se elaboró a patos residentes, no migratorios y no existen datos que constaten que entre ambos estudios se realizó alguna actividad sanitaria o de limpieza en el lago.“Nosotros nos basamos en lo que dicen nuestras pruebas, y específicamente para el Virus del Nilo las hicimos y dieron negativas”, dijo Gutiérrez.

