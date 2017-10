Diagnóstico tardío agrava efecto de discapacidad auditiva

La discapacidad auditiva suele ser detectada a destiempo a pesar de que existen en la ciudad procedimientos que permiten hacerlo, lo que lleva a los niños que la sufren a quedarse para siempre sin la posibilidad de desarrollar la capacidad de lenguaje.Ingrid Irigoyen Villarreal, terapeuta especializada en el tema del lenguaje, explica que si un menor es incapaz de escuchar y su problema nunca se corrige, en el futuro será incapaz de procesar el pensamiento abstracto y en consecuencia no podrá comunicarse.“Neurológicamente, si al cerebro no se le estimula el área del lenguaje lo apaga con el tiempo. El niño puede llegar a aprender vocabulario y dos o tres palabras, pero un lenguaje estructurado difícilmente lo adquiere”, dijo.De acuerdo con los Servicios de Salud de Chihuahua, el año pasado 6 mil 907 bebés fueron sometidos a un tamiz auditivo neonatal para saber si tenían la capacidad de escuchar.Del mismo modo, en 2016, 65 fueron remitidos a un tamiz bajo sospecha de hipoacusia, lo que implica que desde el inicio los médicos previeron que no podían oír.El Diario se comunicó con la Secretaría de Salud para solicitar un diagnóstico sobre esta situación en la ciudad, pero la Dirección Médica de la Zona Norte de esa dependencia a través de su vocería afirmó que no había especialistas disponibles para tratar el tema.“Un niño que no escucha puede saber lo que es un beso y un abrazo, pero el concepto de amor no lo puede aprender porque no se ve. Sólo puede entender lo que es tangible si no se le enseña a escuchar y no se le dan los medios para que escuche”, refirió la especialista.El año pasado, el Registro Estatal de Discapacidad dio a conocer que de poco más de 35 mil personas dadas de alta en esa base de datos, una de cada cuatro se encuentra en Ciudad Juárez, donde esta cifra asciende a más de 7 mil e incluye las limitaciones auditivas.Viviana Alonso, socia del Club Rotario Juárez Impulsa, dijo que la discapacidad auditiva es uno de los temas más preocupantes por los que trabaja la organización, por lo que, anunció, el jueves 12 de octubre celebrarán un evento a beneficio de decenas de menores que requieren aparatos para su desarrollo.De acuerdo con la organizadora de la actividad, se trata de una cata o degustación de cerveza Bohemia acompañada de una cena en el restaurante La Custodia de San Pablo.Las personas que estén interesadas en apoyar la causa pueden contactar al grupo en su página oficial de Facebook: Club Rotario Juárez Impulsa.• Próximo jueves• Degustación de cerveza y una cena• Organiza Club Rotario Juárez Impulsa