Inquietud de padres abrió paso a fundación de la UACJ

Un día como hoy, pero de 1973, el Congreso del Estado aprobó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con lo que la institución comenzó labores de manera formal.Cinco años antes el médico César Santos Vargas, quien entonces pertenecía al Consejo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), recibió junto con sus compañeros del organismo a un grupo de padres consternados porque sus hijos no tenían dónde estudiar una carrera universitaria.“Los que querían ser doctores, por ejemplo, lo más cerca que podían irse era San Luis Potosí o Guadalajara. Había una universidad, pero era exclusivamente para señoritas y era de paga”, relata Santos, quien asegura que él pudo haber ocupado el cargo de René Franco Bejarano como primer rector, pero su carga laboral le impidió aceptar dicha asignación.Cuando recibieron la solicitud, continúa el doctor, tenía amistades dentro del Gobierno federal, producto de sus estadías médicas en la Ciudad de México.“Hice una llamada, pregunté qué era necesario para fundar una universidad, no podían creer que en Juárez no hubiera universidad. Me respondieron 15 minutos después, me dijeron que fuera una comitiva de la Cámara a hacer la solicitud ante el presidente, que ya era un hecho”, recuerda.La creación de la UACJ, dice Santos, se resolvió sin contratiempos.“Sólo fueron a recoger el trámite que ya habían hecho. El procurador general de justicia era Pedro Ojeda Paullada y éramos amigos, y también éramos amigos en ese tiempo el subprocurador de Justicia en la Zona Norte. Yo le hice el comentario al licenciado Ojeda Paullada que no había universidad en Juárez, que un grupo de familia le había pedido a la Cámara que intercediera”, relata.Ya en 1973 el presidente de la República Luis Echeverría Álvarez vino a colocar la primera piedra de lo que llamaría entonces la Facultad de Ciencias, aunque para ese momento ya se laboraba en la formación de médicos, con maestros que incluso trabajaban de manera voluntaria, expresa Santos Vargas.“Yo no quise ser rector, tampoco acepté clases. La verdad es que tenía mucho trabajo y no hubiera podido brindar mis servicios ahí. Por medio de amistades conseguí una mesa de autopsias y se las doné, también instrumentos; incluso yo tenía un cuadro mural de la historia de la medicina en México y también se los doné”, afirma.En los cinco años que comprenden desde la llamada de Santos Vargas y la colocación de la primera piedra surgieron varias propuestas.De manera paralela la Universidad Femenina de Ciudad Juárez –de carácter particular, incorporada a la universidad del mismo nombre en la Ciudad de México– había iniciado labores en 1968.El año que siguió a ese aceptó la inscripción de varones y se transformó en universidad mixta, que luego tomó el nombre de Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Otra parte de la misma sostuvo su concepto de universidad para mujeres, bajo el nombre de Universidad Femenina de Ciudad Juárez, A.C.En 1970 un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez estalló en un movimiento en contra del entonces rector Adolfo Chávez Calderón. Este fue secundado por los dirigentes del patronato y desembocó en la creación de otro centro universitario denominado Universidad de Ciudad Juárez, A.C.Finalmente, en febrero de 1971, la Universidad Femenina se fusiona con la Universidad de Ciudad Juárez.Fue así como en 1973 Echeverría Álvarez colocó la primera piedra de la Facultad de Ciencias, llamada entonces Universidad Independiente de Ciudad Juárez (UICJ), en un terreno cercano al Lienzo Charro Adolfo López Mateos.La superficie destinada para la construcción de los edificios de la UICJ (después UACJ) es un área de 40.5 hectáreas: 9 para Ciencias, 24 en El Chamizal para Humanidades y 7.5 hectáreas en terrenos cercanos al IMSS para Medicina.Actualmente la Universidad cuenta con más de 30 mil estudiantes, cuatro campus y tres extensiones, dos de estos últimos ubicados en otros municipios. (Karen Cano / El Diario)Fuentes:- Testimonio del doctor César Santos Vargas- Cronología de la UACJ, Biblioteca Virtual