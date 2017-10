Acuden a clases entre olor fétido y plaga de mosquitos

Una plaga de mosquitos y olores fétidos producto del agua estancada en la puerta de su escuela, asolan a estudiantes del jardín de niños Amalia C. del Castillo Ledón, ubicado en la colonia El Granjero.Este problema comenzó desde la última semana de clases antes de culminar el ciclo escolar anterior, cuando una minitromba provocó destrozos en la calle Mamey.La corriente fue tan fuerte que levantó la carpeta asfáltica en varios puntos a lo largo de la vialidad; pero especialmente frente a esta escuela, fue desprendido un cuadro de varios metros cuadrados.Esto provocó hoyancos que no permiten que los padres de familia se estacionen frente al recinto, además, por el lugar siempre ha corrido agua que se libera de alcantarillas ubicadas al surponiente; esta agua ya no corre, sino que se estanca en charcos olorosos que además ayudan a la proliferación de moscos.“Los niños se nos han enfermado de alergias, y en los días en los que ha habido viento, no se soporta el aroma. Los papás tienen que estacionarse en las calles alrededor para bajarse y dejar a sus hijos en la puerta, eso ha generado retrasos”, dijo Nadia María Fryare Prieto, directora del lugar.Fue el 15 de julio cuando se registró la tormenta que originó el desperfecto en la vialidad.En la calle Mamey, cruce con la calle Avena, el pedazo de concreto levantado y superpuesto al nivel del suelo era tan grande que no permitía la libre circulación de vehículos, y tras otros días de lluvia posteriores se convirtió en una montaña de basura que fue arrastrada hasta ahí por el agua.Semanas después los escombros fueron retirados, pero los encharcamientos permanecen sin que nadie haga algo por remediarlo.Vecinos del sector indicaron que tres días antes de la tormenta habían ido al lugar a “bachear”, pero después quedó peor que como estaba.“Durante el año pasado también se estuvieron realizando obras en el asfalto, pero ahí las dejaron mucho tiempo, así como esto”, dijo Gustavo Ortega, uno de los colonos.Hasta el momento, la escuela espera que las autoridades vuelvan al lugar y pongan una solución al problema, que sería bachear nuevamente la calle.

