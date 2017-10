Cambian al sistema oral juzgados civiles y familiares

Cinco juzgados de lo Civil de Ciudad Juárez cambian al sistema de Juzgados Civiles por Audiencia la próxima semana.El sistema oral entró en vigor en el 2016, pero apenas se comenzará a aplicar en lo civil. Los expedientes que ahí se llevan serán reasignados a los tres juzgados del sistema tradicional que continúan.También cuatro juzgados de lo Familiar se mudan al nuevo sistema y toda su carga de trabajo pasará al único juzgado que seguirá despachando bajo las reglas del anterior Código de Procedimientos Familiares y Civiles.Con esta medida, Ciudad Juárez contará con 10 juzgados Civiles y nueve Familiares por Audiencia que iniciarán con cero casos, informó la secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura, Norma Angélica Godínez.“La carga de trabajo va a disminuir, el mismo universo se va a distribuir en 10 y nueve juzgados respectivamente. Lo que implica que se atienda con mayor celeridad temas que tienen que ver por ejemplo con pensión alimenticia y custodia, que son temas muy sensibles. Los tiempos se van a cortar y habrá un mejor servicio a los justiciables y al ciudadano que tiene derecho a un acceso a justicia eficaz y eficiente”, afirmó.“Si bien sus jornadas son rebasadas pero que no sean exhaustas como ahorita las tenemos, no miento cuando digo que los jueces trabajan de 12 a 13 horas diarias de lunes a domingo y días festivos y esto lo que trae es un desgaste emocional y físico que afecta a la familia”, refirió.El Juzgado Primero de lo Civil tradicional recibirá los asuntos que se radicaron en los juzgados Cuarto y Séptimo; y el Juzgado Segundo de lo Civil los expedientes del Quinto y Octavo.El Tercero lo asentado en el Sexto, explicó para luego referir que la idea es que cuando el Tercero agote esa carga de trabajo se transforme en una sala oral.Mientras que el Juzgado Primero de lo Familiar se hará cargo de los asuntos que llevaban los juzgados Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto.Las modificaciones se efectuarán para materia familiar a partir del próximo miércoles y el viernes en los civiles.Godínez dio a conocer que el pasado 27 de septiembre el Consejo de la Judicatura tomó el acuerdo establecer esta nueva organización en atención a que durante el año 2016 los ocho juzgados civiles tradicionales de Juárez recibieron 50 asuntos nuevos, mientras que los cinco por Audiencia u orales atendieron 8 mil 345 casos.En materia familiar la desigualdad en la carga de trabajo era mayor, en el sistema oral en el 2016 se recibieron 8 mil 279 asuntos contra los 11 que atendieron los cinco juzgados tradicionales.“El propio personal está agotado porque tienen jornadas más intensas o dobles para sacar los asuntos que tienen bajo su responsabilidad y además un reclamo del gremio de los abogados porque los plazos están rebasados y es imposible sacar dentro de la jornada ordinaria las audiencias conforme lo establecen los códigos”, detalló.Además el Consejo de la Judicatura busca dar continuidad al cumplimiento de la entrada en vigor del Código de Procedimientos Familiares y Civiles, cuya validez inició en 2016, y las modificaciones también se deben a una reorientación del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado.Antes de esa reorientación los cambios no eran posibles por falta de recursos dado que las salas equipadas con sistema de grabación y audio tienen un costo aproximado de 800 mil pesos y no se contaba con ese dinero.En cuanto a los operadores del sistema, Godínez refirió que será el mismo personal pues no se van a abrir nuevas plazas, los jueces y sus colaboradores sólo recibirán una actualización en temas como argumentación, metodología, derechos humanos y perspectivas de género.En los juzgados civiles y familiares ya inició la instalación de cámaras y del equipo de videograbación, la inversión será superior a los 8 millones de pesos. (Blanca Carmona / El Diario)

