Activan Protocolo Alba por 4 desaparecidas

La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) activó la segunda fase del protocolo Alba y continúa con la búsqueda de cuatro jóvenes mujeres que cuentan con reporte de ausencia en diferentes tiempos y circunstancias.Maribel Ramírez Torres, de 41 años, escapó del albergue Craem, ubicado en la colonia Patria ll, sin que hasta el momento se tenga información de su paradero. Vestía pantalón de mezclilla de color gris, blusa gris y zapatos negros.Como señas particulares, esta persona tiene pecas en el rostro y padece de esquizofrenia paranoide.Otro Protocolo Alba activado es el de la joven Alexia María Gallegos Herrera, de 24 años, quien desde el 05 de octubre del presente año salió sin decir a donde de su casa ubicada en la colonia Infonavit Juárez, y hasta el momento no se sabe nada de ella.La última vez que su familia la vio vestía mayas negras, blusa holgada color salmón. Como seña particular, tiene un tatuaje en pie izquierdo con una imagen de un pie de bebé.En un tercer hecho, La FEM busca a Ana Rosa Pedroza Velázquez, de 27 años. De acuerdo al reporte de ausencia presentado por su familia, desde el día 02 de septiembre su familia no la volvió a ver, y tampoco ella se ha reportado con ellos.Como seña particular, tiene verrugas en el pómulo izquierdo y parpado derecho.En un último hecho, se activó también el Protocolo Alba en segunda fase, en busca de la joven Mayra Ruíz Hernández, de 27 años.La joven salió de su domicilio ubicado en la colonia Águilas de Zaragoza, desde el pasado 02 de octubre y aun se desconoce donde pudiera encontrarse.Ella vestía pantalón de mezclilla color azul, blusa negra con un estampado de guitarras y huaraches color negros.Tienen un tatuaje en el hombro con el nombre de “Mayra”, otro en la espalda con la imagen de unas alas, otro en la espalda baja con el nombre de “Dany” y otro en el chamorro derecho con el nombre de “José”.Para cualquier información al respecto pueden comunicarse al teléfono 6293300 extensión 58131 y 58132, o bien a la línea gratuita, 01800 838 6066. De igual manera, pueden compartir las pesquisas a través de nuestra página Facebook (Fiscalía Especializada de la Mujer)Actualmente esta Fiscalía en conjunto con el grupo técnico de colaboración del Protocolo Alba realizan diversas diligencias en diferentes sectores de la ciudad, a fin de lograr encontrar a estas mujeres.

