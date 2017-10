‘Irresponsabilidad de gobiernos crear colonias en zonas rezagadas’

El abandono que tienen decenas de colonias creadas por gobiernos anteriores ha originado parte de la violencia que vive ahora la ciudad, señalaron representantes de la sociedad civil.Alcides Flores Martínez, director de Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic), reprochó que estos conjuntos habitacionales únicamente son vistos como prioritarios en época de elecciones pero, con el tiempo, se han convertido en zonas rojas en cuestión de inseguridad.Colonias como la Municipio Libre, Frida Kahlo, Francisco Villarreal, Sor Juana Inés de la Cruz, María Martínez, Fray García de San Francisco, Manuel Clouthier o Carlos Castillo Peraza y Carlos Chavira, enfrentan carencias de infraestructura y equipamiento urbano.“Hay que decirlo enérgicamente, es una irresponsabilidad de los gobiernos estar creando nuevas zonas poblacionales haciendo más rezago en cuestión de infraestructura social, estas colonias no tienen escuelas preescolares, como ejemplo”, subrayó Catalina Castillo, representante de la Red por la Infancia.“Esto sube los índices de inseguridad, del abandono social que hay en la ciudad”, aseveró.El director de Codic dijo que los habitantes de estas colonias están siempre a merced de las promesas de campaña que hacen los políticos y que regularmente no se cumplen.“Son zonas rojas en cuanto a la cuestión de inseguridad por lo inaccesible de sus terrenos y falta de programas de prevención y apoyo a la sociedad. Son un cultivo de estas problemáticas que vive la ciudad”, apuntó.La actual administración municipal que encabeza el alcalde Armando Cabada planea la creación de dos nuevas colonias, una en el poniente, en el área de Anapra o en la Felipe Ángeles y, la otra, al suroriente que colindaría con la Carlos Castillo Peraza.De acuerdo con Cabada, se proyecta la creación de un nuevo asentamiento dentro de la mancha urbana para resolver la necesidad de hogar de cientos de familias que viven en zonas no habitables.Sin embargo, los dos representantes sociales urgieron a las autoridades a resolver antes las problemáticas que se viven en las zonas donde ya hay casas y que muchas de ellas no están habitadas.“Es algo que es indispensable, es urgente que se atiendan porque estamos viendo que los índices de violencia van en incremento”, sostuvo Flores Martínez.Hacen falta más escuelas y más espacios de cuidado infantil en donde no hay, además hay miles de casas solas, señaló también Castillo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.