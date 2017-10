Registra fin de semana once muertos

Once personas fueron asesinadas en el primer fin de semana de octubre para sumar 21 víctimas en el mes y 561 en lo que va del presente año, cifra que rebasa el total de crímenes registrados en el 2016 que concluyó con 546 homicidios dolosos, establecen las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía, dio a conocer que el viernes 6 a las 02:39 horas falleció Ever Martín Domínguez, de 24 años, quien ingresó lesionado al Hospital General el pasado 5 de octubre en hechos registrados en las calles Carichí y Ejido San Juan de la colonia Manuel Valdés.A las 07:54 horas fue localizado sin vida Sergio Calamaco López, de 52 años, quien presentó lesiones por arma blanca en el cuello, la mandíbula, pecho, abdomen y oído de lado izquierdo.El hecho fue reportado en la calle Higo, de la colonia El Granjero, donde fue localizado un cuchillo con rastro hemático.A las 19:00 horas fueron localizados los cuerpos de dos hombres en la calle Isla Gran Bretaña de la colonia Guadalajara Izquierda, al poniente de la ciudad.Las víctimas estaban maniatadas. Uno era de tez morena, complexión robusta y edad estimada en los 35 a 40 años, quien vestía pijama de colores y como señas particulares tenía varios tatuajes en ambos brazos.A simple vista presentaba una bolsa negra en la cabeza y los tobillos atados con cinta adhesiva transparente.La segunda persona era delgada, de tez morena y edad estimada entre los 35 a 40 años, el cual vestía pantalón de mezclilla, playera Polo color gris y tenis blancos. Como huellas de violencia externa se encontró surco equimótico en el cuello ocasionado por un alambre enredado.El sábado 7 fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija color rojo con blanco y gris. El hallazgo fue realizado a las 18:20 horas en una brecha situada a dos kilómetros de la caseta del puente internacional Jerónimo-Santa Teresa.La víctima estaba atada con cinta adhesiva color gris, cordón de ixtle y la cobija la llevaba amarrada a la cabeza.Posteriormente fueron localizados los cuerpos de dos hombres en la colonia Hermenegildo Galeana, donde una menor resultó herida en un glúteo.Las víctimas fueron identificadas como Jesús Humberto Ceniceros Orozco, de 49 años y Enrique Acosta, de 63. Los peritos especializados en la escena del crimen aseguraron 12 casquillos calibre 9 milímetros; 10 más calibre .380 y tres calibre 7.62 x 39 mm.Después, en la calle Isla Trinidad e Islas Canarias fue localizado el cuerpo calcinado de un hombre en el interior de una tapia. Los testigos informaron que la casa era habitada por un indigente, sin embargo, no ofrecieron mayores datos de la persona.La víctima presentó quemaduras de tercer grado en el 90 por ciento de la superficie corporal y el cadáver fue colocado en una chimenea donde fue localizado el cuerpo en posición decúbito ventral.El domingo 8 fue reportado a las 09:06 horas el cuerpo de una mujer localizada en el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 9. La mujer presentó diversas lesiones y la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.A las 11:12 horas en las calles Tabaco y Bellavista de la colonia Felipe Ángeles fue localizado el cuerpo de un hombre que fue identificado por los vecinos como “Selena”. La persona vestía una playera amarrilla, un pantalón de mezclilla y tenis blancos. La víctima falleció por politraumatismo.En la escena del crimen los peritos especializados aseguraron dos bloques de concreto a un lado del cuerpo, por lo que se hace un análisis del rastro hemático para determinar si fue empleado en el ataque de la persona asesinada.Finalmente a las 19:24 horas concluyó un cateo realizado por agentes estatales en el interior de una vivienda ubicada en las calles Hacienda de la Concordia y Hacienda del Hiriente, del fraccionamiento Las Haciendas, donde fue localizado el cuerpo de un hombre no identificado dentro de un tambo de cartón.La persona no identificada falleció de asfixia por estrangulamiento; su cabeza estaba cubierta con una bolsa de plástico color negro.El total de cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense donde se les practicó la necropsia de ley, dijo Ruvalcaba Valadez.

