‘Recibe niño descarga eléctrica en juego mecánico’

Un niño de 6 años presuntamente recibió una descarga eléctrica el pasado sábado en la Feria Juárez al tocar un juego mecánico para menores, denunciaron familiares.La versión fue desmentida por el director de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros.Tania Ordaz, tía del menor, dijo que su sobrino bajaba del “martillo” y al tocar los pasamanos de la escalera recibió la descarga eléctrica.“Como a las 11:30 se subieron los niños al martillo pero, previo a eso, como cinco minutos antes, vimos que un poste de luz se estaba quemando, de hecho la Policía estaba cuidando para que la gente no caminara cerca de él”, dijo Ordaz.“Y cuando el juego terminó y el niño se estaba bajando, agarró los dos pasamanos de la escalera del mismo juego y fue cuando le dio la descarga eléctrica, afortunadamente la mamá lo estaba viendo y enseguida lo jaló, pero fue fuerte, porque él no pudo soltarse solo”, prosiguió.De acuerdo con el relato de la quejosa, los mismos encargados de vigilar la máquina “comentaron que fue porque el poste se quemaba”. “Enseguida yo alerté a las mamás y todas bajaron a sus pequeños”, agregó.La familia del menor dijo que habló con los representantes de Grupo García –empresa que trajo las atracciones–, a quienes se solicitó una revisión médica y ellos sugirieron llevarlo al Centro Médico de Especialidades (CME).“Estando ahí, en el hospital, el doctor y la enfermera nos dijeron que no era el primer niño, que el miércoles acudió otro por el mismo caso”, mencionó.Por su parte, Matamoros puntualizó que no se recibió un reporte en el lugar de los hechos e inclusive aseguró que los juegos mecánicos son revisados todos los días por inspectores de la dependencia, por lo que descartó una falla en algunos de los aparatos.El director del CME, Fabricio Sánchez, confirmó que sábado se recibió a un niño con quemaduras no graves en ambas manos provocadas por una descarga eléctrica.La familia del menor dijo que Grupo García pagó por la atención médica. (Javier Olmos)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.