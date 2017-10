Cumple Junta de Reclutamiento meta de conscriptos

A pesar de que a inicios del sexenio del expresidente Vicente Fox la cartilla militar dejó de ser un documento con la misma obligatoriedad que antes, cuando se requería para tramitar el título universitario o el pasaporte mexicano, aquí en Juárez la cifra de personas que hacen su registro ante la Junta de Reclutamiento Militar no ha caído en los últimos años, sino al contrario.De acuerdo con Rosa María Portillo, directora de la dependencia municipal, a unos días de que cierre la convocatoria para el registro de conscriptos de la clase 1999, este año se ha logrado cumplir la meta de hombres que se han encuadrado para obtener el documento, que ya no requiere la dureza que imponía el Ejército Mexicano a la cual muchos le tenían “miedo”.Eso los motiva, dijo, porque ahora Derechos Humanos no les permite a los militares ser tan “rudos” cuando les toca “marchar”, ya no les cortan el cabello a rapa y son más cuidadosos a la hora de dirigirse a ellos, y eso finalmente los motiva a completar el trámite.De enero a la fecha, la Junta de Reclutamiento Militar ha recibido el registro de 3 mil 100 personas que quieren sacar este documento, contra los 3 mil 300 que se logró obtener en el mismo período del año pasado, aunque aún faltan cuatro días para que concluya el programa, el viernes 13 de octubre próximo, precisó.El sorteo se realizará el 5 de noviembre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.