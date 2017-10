Canales tienen a escuela en riesgo de hundimiento

Autoridades educativas han puesto los ojos sobre la Primaria Jaime Torres Bodet, que al estar construida sobre tres canales de drenaje pluvial presenta riesgo de hundimiento.El director de la escuela ubicada en el fraccionamiento Pradera Dorada, Daniel Ramírez Jasso, dijo que de momento previenen a los niños prohibiéndoles el paso sobre las áreas que están encima del trayecto de los canales.Esto mientras que José Luis Ortuño, subdelegado del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), informó que se está a la espera del dictamen por parte de los ingenieros que analizan la situación del plantel.“Tenía tiempo que se había hecho la solicitud, pero no la teníamos en el archivo”, afirmó el funcionario.Personal del Ichife ha acudido recientemente al sitio constatando que, si bien la situación es delicada, no representa un peligro inminente para los niños, dijo el director del plantel.“Son tres acequias las que pasan por debajo de la escuela, una de ellas da al acceso de la parte trasera, pero los niños pasan por la banqueta y no les permitimos el paso por encima de ésta. Estamos tomando precauciones”, señaló Ramírez Jasso.A su vez el subdelegado dio a conocer que entre las labores que se tienen que realizar está el refuerzo de las banquetas, la nivelación de la acequia que se encuentra hundida, la construcción de soporte y otras que se irán revelando a medida que se realice el análisis del lugar.“En definitiva es un problema grave, pero no de peligro inminente, hay que solucionarlo y en eso estamos”, dijo.Indicó que incluso se buscaría algún recurso extraordinario para poder hacerlo y que es cuestión de semanas para iniciar obras.La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet se encuentra en la calle Agua Caliente del fraccionamiento Pradera Dorada, una zona que se caracteriza por las inundaciones que se presentan cuando hay lluvias fuertes.Ortuño Gurza dijo que no daría más información respecto al caso hasta que los ingenieros especialistas rindan el informe completo y se realice el proyecto de las reparaciones. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.