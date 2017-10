Detectan 71 casos de VIH en el año

Un día de febrero, Israel, que siempre se había visto a sí mismo como una persona prudente, responsable e informada, confió en las palabras de otra persona y decidió no protegerse.Omitió el preservativo pensando que no pasaría nada y entonces se infectó con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).Israel es una de las 71 personas diagnosticadas en Ciudad Juárez con el virus en la sangre por los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) entre el primero de enero y el 3 de octubre, según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).Recién había llegado a la ciudad y comenzaba a trazar planes, pero eso ha cambiado.Con la conciencia nublada todavía por el diagnóstico, este hombre de 33 años mantiene hoy una doble lucha: primero, la aceptación de su seropositividad y segunda, contra el tiempo que ha tenido que esperar para recibir el tratamiento que le permita una buena calidad de vida.En medio de una creciente inquietud, el profesionista siente el tiempo correr y a la infección avanzar.“Aparentemente no pasa nada, pero dentro del cuerpo sí”, cuenta. “Estoy esperando a tener la cita con el especialista, pero es muy desesperante, porque mi vida depende de eso. La fecha para ir a Especialidades me la dieron hasta el 19 de octubre. Es muy largo este proceso”.Real o percibida, la demora a la que se enfrentan hombres y mujeres recién diagnosticados con una condición como el VIH es una situación común en las instituciones de salud, considera Juan Carlos Medel Cabrera, representante del Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud Sexual (Sisex), AC.Estadísticas del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida indican que en Chihuahua, 2 mil 647 personas –2 mil 4 hombres y 643 mujeres– permanecían como seropositivos al VIH desde 1984 hasta el 31 de diciembre del año pasado.La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal detalla que esa cifra representa el 4 por ciento de los 66 mil 327 casos contabilizados en el país.De acuerdo el Sinais, los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) –denominación oficial utilizada por las autoridades– representan el 71.83 por ciento de los nuevos contagios, en tanto que las mujeres y hombres heterosexuales el 4.11 y el 5.2 por ciento.La estratificación oficial revela que las mujeres usuarias de drogas inyectables son el 0.58 por ciento, igual que las mujeres trabajadoras sexuales (MTS).De las 3 mil 66 pruebas rápidas de detección hechas en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Control del Sida e ITS (Capasits) este 2017, 2.32 por ciento resultaron reactivas al VIH, indican los registros.La tasa es más alta que la registrada en el mismo período del año pasado, cuando los resultados positivos representaron el 1.5 por ciento de los 5 mil 24 exámenes gratuitos que fueron practicados dieron positivo. Sin embargo, la cifra es muy similar, pues se detectaron 76 casos.El protocolo que ha tenido que seguir en el mayor proveedor de servicios de salud público hace creer a Israel que el procedimiento es lento y engorroso.“Los trámites han sido muy largos”, acusa. “Primero tienes que sacar una cita cuando los médicos familiares tienen disponible una. Yo la hice un sábado. Me mandaron a hacer estudios sin el del VIH. Dos semanas después, tuve que ir otra vez con el médico familiar, que ahora sí me dio la orden para ese examen”.De su primera consulta ha transcurrido aproximadamente un mes.Tras el inicio de la epidemia en México, en la década de los noventa, las únicas personas que podían acceder al tratamiento en el sector público eran los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).En los siguientes años, como parte de la lucha por el acceso universal a los fármacos antirretrovirales, las autoridades y la sociedad civil crearon guías de atención a personas con VIH, una de las cuales es la Guía de Manejo Antirretroviral para Personas con VIH, elaborada por el Censida.Activistas como Medel Cabrera señalan que, en ocasiones, lejos de ayudar, estos estándares que definen en qué punto iniciar la terapia angustian a las personas que, recién diagnosticadas, tienen que lidiar con el golpe emocional que supone haber contraído la infección.“Esta guía ayuda, pero también es una barrera que impide que tengan acceso al tratamiento”, considera.“Hasta las mismas normativas son obstáculos. Hay muchas personas que sufren un calvario para recibir la atención donde deberían, que es en el segundo nivel, en los hospitales”, añade.Distintas organizaciones civiles coinciden en que, aun cuando han mostrado esfuerzos por atender de la mejor manera posible a quienes han contraído el virus, las autoridades deben reforzar las capacitaciones hacia el personal en contacto con los pacientes, sobre todo en el tema de la sensibilidad.“Nuestra vida depende de un medicamento, de un médico”, dice Israel. “El proceso es muy largo y son muchos los procesos por los que tienes que pasar. Puedes verte bien, pero no sabes lo que pasa dentro de tu cuerpo en ese momento”.Pruebas de detección de VIH realizadas en Ciudad Juárez, de enero a agosto de 2017* 1 mujer usuaria de drogas inyectables* 2 hombres usuarios de drogas inyectables* 1 mujeres trabajadoras sexuales* 51 hombres que tienen sexo con hombres* 7 mujeres heterosexuales* 9 hombres heterosexuales* 10 primera vez mujer embarazada* 50 mujeres usuarias de drogas inyectables* 522 hombres usuarios de drogas inyectables* 497 mujeres trabajadoras sexuales* 564 hombres trabajadores sexuales* 654 hombres que tienen sexo con hombres* 485 mujeres heterosexuales* 213 hombres heterosexuales3,066Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais)