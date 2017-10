Surgen 2 casos más por mordida de garrapata

Dos pacientes con mordedura de garrapata llegaron a las salas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) este fin de semana.En el primer caso, tras ser rechazada en el área de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) 6 del Seguro Social, una mujer recibe seguimiento en su domicilio en espera de confirmar si padece o no rickettsiosis (fiebre maculada de las Montañas Rocosas), causada por estos parásitos.Además, una niña llegó al hospital con las garrapatas todavía adheridas a su cuerpo, dio a conocer César Humberto Neave Valenzuela, director de esa unidad médica, quien confirmó que las dos se encuentran en buenas condiciones de salud y fuera de peligro.De confirmarse estos dos casos, en lo que va del año el número de personas afectadas subiría a 64 en todo el estado, cifra de la que 23 serían defunciones, de acuerdo con un seguimiento periodístico.En Ciudad Juárez, la estadística ascendería a 14 casos, de los cuales 4 corresponderían a fallecimientos.Pilar Saldaña, madre de Idalí Ramírez Saldaña, de 24 años, denunció que a principios de la semana pasada su hija refirió experimentar dolor muscular y fue entonces que ambas recordaron que hacía tres semanas había sido mordida por el vector hematófago.Alertadas por últimos casos de rickettsiosis confirmados por las autoridades, ambas acudieron al HGZ 6 el martes a las 4 de la tarde, pero, aseguró Saldaña, ante la larga espera, decidieron abandonar el hospital y buscar ayuda en otro lugar.“Me negaron el servicio y fui a la clínica del FEMAP”, comentó la madre. “Ahí le dieron los primeros tratamientos, pero se me hizo una injusticia porque en el IMSS estuve desde las 4:30 de la tarde hasta las 2 de la madrugada y no me la atendieron. Quise hacer esto público y a raíz de esto le están dando seguimiento”.Saldaña reconoció saber que existe un protocolo de atención denominado TRIAGE que clasifica las atenciones brindadas en urgencias según colores que hacen referencia a la gravedad de la situación, pero externó su malestar por el presunto mal trato que recibió en el HGZ 6.“Ya como a las 2 de la mañana estaba súper desesperada y le pregunté a la asistente a qué hora iban a atender a mi hija. Me dijo que podía esperar porque tenían que pasar a todos los demás códigos, que cuando se desocuparan la atenderían”, señaló la mujer, habitante de la colonia Puerto La Paz, situada en el norponiente de la ciudad.De acuerdo con el director del HGZ 6, en este caso, la afectada recibió la incapacidad laboral en tanto se recupera y le hicieron exámenes de laboratorio.Neave Valenzuela aseguró que el IMSS realiza una investigación para conocer cómo sucedieron las cosas que dieron pie a la queja pública.Hace apenas unos días, un niño de 9 años murió después de permanecer en el Hospital Infantil de Especialidades (Hies) durante más de una semana, a pesar de haber recibido a tiempo el tratamiento tal como lo marca el protocolo.A raíz de estas incidencias, autoridades de Salud han conminado a la población a no caer en el pánico, pero sí a mantener limpios los hogares y a acudir a una valoración médica en caso de presentar síntomas como fiebre, fatiga, escalofríos, dolor de cabeza y muscular, vómitos, náuseas, pérdida del apetito y diarrea.Quienes sospechen haber sido mordidos por garrapatas no deben pasar por alto el incidente y deben acudir al médico, han recomendado las autoridades. (Fernando Aguilar / El Diario)

