Acusan extorsiones en retenes antiebrios

Dos personas fueron supuestamente extorsionadas la madrugada de ayer por agentes de Tránsito Municipal que les pidieron dinero para no llevarlas detenidas al Cerecito, denunció ayer el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Hiram Apolo Contreras Herrera.Sin embargo, dijo el edil panista, los afectados no presentarán una denuncia formal por temor a represalias y porque cabe la posibilidad de que en uno de esos casos, la supuesta víctima sea acusada del delito de cohecho. Tampoco hay una referencia de los tránsitos involucrados.De acuerdo con el funcionario municipal, cerca de las 2 de la mañana, los elementos de la corporación acompañaron al quejoso a un cajero bancario para que retirara 2 mil pesos y se los entregara, antes de que lo llevaran al médico legista para que le aplicaran la prueba del alcoholímetro. Lo habrían detenido en un retén montado en las avenidas Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero.El familiar de un amigo suyo, dijo, lo despertó en la madrugada con un mensaje vía Whatsapp para quejarse de la extorsión.Contreras Herrera aseguró que la situación lo motivó a levantarse y trasladarse al punto donde se instaló el operativo pero, al llegar, el quejoso ya se había retirado.Dijo que en el punto de revisión percibió que una mujer de 18 años y su familia estaban siendo intimidadas por los elementos viales.“Su papá iba de copiloto y ella manejando, pero los agentes querían aplicarle el alcoholímetro a todos, los querían intimidar para que les dieran dinero”, señaló el regidor en entrevista telefónica.No obstante, apuntó que no habrá quejas formales ante las instancias correspondientes. “El papá de la muchacha sí iba tomado pero ella no, estaban asustados, lo único que querían era irse del lugar”.“Cuando yo llegué los tránsitos empezaron a comunicarse con claves, se pusieron nerviosos por mi presencia”, afirmó.La Dirección de Tránsito dijo al respecto que no habrá tolerancia a cualquier acto de corrupción que llegue a presentarse en la corporación.Descartó que se haya recibido una denuncia, por lo que no se actuará en consecuencia.“Si se sorprende a algún agente en una situación de esta naturaleza, no sólo perderá su trabajo sino también su libertad, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie cualquier irregularidad o abuso policiaco, así como a no ofrecer ni entregar dinero”, dijo la vocera de Tránsito Alexandra Solís.Agregó que en cada punto de revisión, además de los elementos viales, se encuentra el médico legista y personal de Asuntos Internos del Municipio y de Derechos Humanos, por lo que garantizó que es poco probable que se llegue a presentar un caso de extorsión, como el denunciado por el regidor.Por su parte, el alcalde Armando Cabada Alvídrez, pidió al edil que presente las evidencias y el Municipio actuará en consecuencia, “porque es común que invente cosas, particularmente el regidor Contreras es un hombre que le gusta decir cosas sin sustento”.“Que nos presente la evidencia y nosotros vamos a actuar en consecuencia, nosotros no vamos a tolerar ningún abuso, ningún agente abusón ni policía ni tránsito”, declaró ayer el presidente municipal.Sin embargo, dijo que es importante que el regidor presente las evidencias.“Porque es común que invente cosas, particularmente el regidor Contreras es un hombre que le gusta decir cosas sin sustento, así que mientras presente la evidencia y la denuncia nosotros vamos a actuar”, mencionó.Cabada dijo que no descarta que se presenten extorsiones en los retenes, “yo nunca he dicho que tenemos una Policía o una Dirección de Tránsito perfecta, pero vamos mucho mejor a como estaban las corporaciones y los números nos respaldan”.