Demanda de traslados detona disputa taxis-Uber

Detrás de los pleitos entre taxistas y choferes de Uber y Kawi se encuentra el intento por controlar el ‘boom’ que ha tenido un mercado en la ciudad que, hasta hace poco más de un año, no había sido explorado a esa magnitud, señalaron autoridades.Se estima que en Juárez operan más de 5 mil carros de la compañía Uber, lo que incrementó la competencia pero también los roces y las agresiones, dijo Víctor Estala, director de la oficina de Transporte Público en la Zona Norte.Miles de juarenses se trasladan diariamente en autos que ofrecen el servicio privado a través de una aplicación para celular y eso deriva en la proliferación de choferes, lo que ha causado múltiples enfrentamientos desde verbales hasta agresiones físicas en la vía pública, según el recuento periodístico.De acuerdo con Uber México,un año de su llegada a Chihuahua 700 mil personas han viajado en los autos adheridos a su plataforma en todo el estado. A esa compañía se le sumaron otras plataformas como Kawi, que reporta tener hasta 16 mil clientes en esta frontera.A partir de la alta demanda ha rebosado también el servicio irregular, el que se ofrece fuera de la aplicación.Estala Banda dijo que es difícil estimar un número, pero se ha detectado a ese tipo de choferes afuera de la Central de Autobuses y en estacionamientos de centros comerciales.“Cuando llegas y los abordas te dicen que están esperando a un familiar y no están obligados a mostrarte su teléfono para verificar que sí son Uber. No tienen un número económico o tarjetón que los identifique”, expresó.En diversos grupos privados de Facebook se ofrece el servicio de Uber por medio de las llamadas “libres”, que son, en teoría, más baratas pero representan un riesgo para quienes utilizan ese servicio, advirtió el funcionario.A ello se le suma un fenómeno de clonación o compra de cuentas que han detectado algunos líderes de grupos de conductores de la compañía. Las personas operan con nombres que no son suyos.“Quienes compran cuentas es porque Uber protege mucho al cliente y si el cliente inventa que lo trataste mal y no fue así, Uber te cierra la cuenta sin que tu puedas defenderte; es una de las causas de cuentas piratas”, expuso Carlos Anguiano, líder del grupo juarense Black Original.A través del grupo “Uber Ciudad Juárez”, usuarios de Facebook ofrecen el servicio de transporte de manera abierta y proporcionan su número de teléfono, sin que se tenga que pedir el auto vía plataforma.“Nuevo miembro, 10 min. Uber disponible área las torres, blvd Zaragoza, Troncoso, libramiento y alrededores! Marcame (sic)”, escribió ayer Miguel Cardoza, dando a conocer su teléfono.Un chofer de Uber, que habló bajo el anonimato, dijo que recurrió a crear una cuenta falsa porque la empresa ofrece un bono de mil 500 pesos a quien se suscriba a la plataforma, recomendado por otra persona, una vez que llegue a sus primeros 60 viajes realizados.“Lo hice para completar el abono de mi carro, además pues debo mucho saldo negativo. De hecho me daba miedo y no te acostumbras a que te llamen por otro nombre”, relató.Jesús Moreno, un taxista establecido en la Central Camionera opinó que Uber fomenta la piratería. “Muchos se salen de la plataforma, ya no trabajan con la aplicación pero andan por su cuenta”.El pasado jueves, los taxistas de ese sitio se enfrentaron a golpes con choferes de Uber. Hubo más de 30 personas detenidas tras la riña campal registrada en el bulevar Óscar Flores, frente a la Central.Uber México hizo llegar a El Diario una postura sobre dichas agresiones.“En Uber hacemos un llamado a mantener la cordialidad y respeto entre quienes buscan mover de la mejor manera a los ciudadanos de Juárez… invitamos a expresar su opinión siempre en forma pacífica”, puntualizó.Además del transporte privado, en Ciudad Juárez trabajan mil 300 taxistas que en los últimos meses, a partir de la competencia y de que han mejorado sus unidades y el trato con la gente, han visto un crecimiento de la demanda, aseguró Estala Banda.La diputada panista Laura Marín presentó una iniciativa mediante la cual se busca regular a los choferes de Uber, creando una base de datos que podría generar nuevos impuestos para los interesados.Según explicó, se pretende registrar los vehículos, las características específicas, las placas y los choferes y si son varios conductores deberán contener los horarios de cada uno, aunque se pretende que el registro tenga un costo. (Javier Olmos / El Diario)