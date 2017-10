Despiertan en niños interés por la ciencia

Cargando

El gusto por responder a aquellas preguntas relacionadas a la subsistencia en la Tierra, llevó a Maximiliano Grijalva, de 11 años, al taller sobre cohetes y viajes espaciales en el Museo Interactivo de la Rodadora.“Me gusta mucho aprender cosas científicas sobre la Tierra y de grande quiero ser científico”, dijo el niño momentos después de echar a andar un cohete hecho de material reciclable con propulsión de agua y aire.Lo anterior durante la Semana Mundial del Espacio, promovida por la Sociedad Estudiantil de Ciencia Espacial (SECE) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Al igual que él, el estudiante de Física de la UACJ, César Hernán Franco, dijo compartir esa emoción de descubrir qué es lo que existe más allá del cielo.“Un día en mi primera clase de física en la universidad, me impresionó la idea de la distancia que hay de aquí al Sol y a la Luna, darnos cuenta del tamaño que tenemos en el planeta. Me puse a pensar en todo lo que no está descubierto y esa ha sido mi motivación”, dijo el estudiante y miembro activo de la SECE.Él fue quien lideró ayer, en el mismo evento del museo, la observación solar para niños.Dijo que era muy importante el incentivar esta clase de información entre los menores, pues así se les despierta su curiosidad por las ciencias.“Se tiene como prejuicio que a los niños no les gustan las matemáticas, por ejemplo, y no a todos los niños les disgustan. Es necesario motivarlos a buscar información, por eso es importante la divulgación científica”, dijo.Por su parte Carlos Ortiz, vicepresidente de la SECE, informó que esta semana se conmemora a nivel internacional en diversas partes del mundo.“Se celebra de manera simultánea en todas las sociedades de ciencia especial y clubes de astronomía. Nosotros nos unimos con varias actividades”, dijo.Lo anterior desde el jueves, cuando han tenido conferencias sobre el tema para estudiantes y público en general interesado en la astronomía.Ayer sábado fue el turno de involucrar a niños y adolescentes en las actividades por la conmemoración, mientras que el cierre será mañana lunes 9 de octubre, cuando habrás dos conferencias dentro de la Macroaula 2 del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).La primera será a las 5 de la tarde y se titula: Casinni y sus 19 años de investigación, y estará a cargo del físico Héctor Segismundo Campa Carnero, quien es miembro de la Sociedad Astronómica Juarense.Mientras que a las 6 de la tarde se impartirá la conferencia ¿México está listo para Marte?, la cual será impartida por Juan Arturo Muñoz Anaya, director de la SECE UACJ.Ambas son gratuitas y dirigidas al público en general.

