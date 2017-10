Marca el estilo a los cadetes

Cargando

El carácter y la disciplina son esenciales para quien aspira a ser policía y detalles como renunciar a la cabellera, demuestran si existe “madera” en el cadete para ser un buen agente. Así lo considera Marisol Castillo, quien en los últimos dos años se ha encargado del corte de cabello de los futuros agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Mientras pasa la máquina de cortar cabello número uno sobre la casi inexistente cabellera de un cadete, Marisol cuenta que hay hombres que realmente sufren cuando ella les corta el pelo a rapa; otros restan importancia al ver su cabeza casi calva.“No cualquiera puede ser policía, deben tener carácter, hay algunos hombres muy vanidosos y no les gusta este estilo”, dice la estilista que ha realizado en un solo día hasta 55 cortes.Datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) revelan que 107 aspirantes a policía preventiva han desertado por diversos motivos, por lo que la actual administración no alcanzará la meta de incorporar a 400 nuevos policías este año.Arturo Sandoval Figón, vocero de la corporación, dijo que actualmente se capacita en la Academia de Policía Municipal a 293 cadetes que cumplen con el perfil idóneo que busca la Policía para la próxima generación de agentes de proximidad.La primera academia inició el pasado 26 de junio y se espera que el 22 de noviembre sea la graduación de los oficiales que logren cumplir con las 972 horas de capacitación que impone el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).La actual administración municipal lanzó la convocatoria para aspirantes a policías que fue atendida por mil 176 aspirantes que cumplieron los requisitos y pasaron a la segunda fase donde fueron realizadas las pruebas de confianza y el examen antidoping.Y aunque la ciudad enfrenta un déficit de dos mil agentes preventivos, el presupuesto asignado dentro del programa de Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg) del SNSP era solo para 400 becas.Como dio a conocer anteriormente el vocero de la SSPM, de los 400 cadetes admitidos, 175 eran mujeres y 225 eran varones. Ahora de 107 que están por reprobar los exámenes de confianza, resultar positivos al examen antidoping o contar con antecedentes, penales.La estilista que aceptó incorporarse a la SSPM principalmente por las prestaciones como el servicio médico para sus hijos, sostiene que el cabello corto entre los cadetes le da uniformidad y gallardía a los próximos policías.El corte de cabello, menciona, también lo hace a las mujeres, pero solo a las que traen el cabello muy corto.Por la demanda del servicio no puede atender a las cadetes u oficiales de cabello largo.“Lo que más me gusta de mi trabajo, es que uno se relaciona con muchas personas. Me ha tocado que ando en la calle y los cadetes a los que le corté su cabello ya son policías, eso me da mucho orgullo”, dice Marisol mientras cepilla los restos de cabello del agente afeitado y lo ayuda a quitar la capa de plástico negro.

