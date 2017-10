El poder no me ha cambiado: Cabada

Cargando

Al cumplir el primer año de gobierno, el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez dice que el poder no lo ha cambiado y mantiene los pies en la tierra, porque aun cuando se convirtió en un fenómeno político al ganar la elección con una votación histórica y como independiente, ahora está consciente de que tiene una gran oportunidad y no la va a desaprovechar.Sin embargo, en sus respuestas prefiere ser cauto, evade temas conflictivos y señalamientos directos, mientras que al hablar de su futuro político y de la reelección antepone la normatividad electoral para no dar a conocer su decisión sino hasta el 1 de diciembre.Y cuando de mostrar autoridad se trata ante los otros poderes, como el Ejecutivo y el Legislativo estatal, recurre a la autonomía municipal como su principal arma.“A mí no me gusta hacerme tonto solo, normalmente atiendo a una realidad. Algo de lo que me siento muy orgulloso es que tengo los pies en la tierra, que sigo siendo el mismo que ustedes conocieron desde mi aspiración, cuando la hice pública, hasta este momento”, dice en entrevista con El Diario.Lo cierto es que los tiempos en que conducía el noticiero estelar en el canal de televisión de su papá quedaron atrás, ahora dirige Ciudad Juárez, donde concede que si bien hay muchas necesidades y aún falta mucho por hacer, en 12 meses va bien.“Ahí vamos, ¿no? Yo creo que vamos bien y no es eslogan, vamos bien, estoy conforme con el trabajo que hemos hecho hasta ahorita contra las condiciones en que nos encontramos cuando llegamos, la verdad es que hemos avanzado mucho”, expresa.Explica que al ser una administración independiente, que no obedece a intereses políticos ni partidistas, ha colocado las demandas de los juarenses como el eje central de todas las acciones de gobierno y no hacer lo mismo que antes.“Estoy conforme con lo hecho hasta hoy, porque la verdad es que hemos mostrado una administración totalmente distinta a lo que eran las anteriores, que eso era muy importante… porque nuestra intención de participar en la política fue precisamente para cambiar”, sostiene.Aunque expone que han sido los intereses partidistas y políticos los que han buscado frenar sus principales proyectos y acciones, porque lo ven como un objetivo a atacar, como un contrincante político, en vez de privilegiar el bienestar de los juarenses.Como ejemplo señala a los diputados locales, a los que acusa de obedecer a sus dirigentes de partido y no el bien común.“Treinta y dos de los 33 diputados se han convertido en contrincantes políticos del proyecto independiente que yo encabezo y se han confundido porque lo que ellos hacen ahí no es política, es legislar a favor de los chihuahuenses, y me han visto o me han puesto a mí como un objetivo a atacar por diferentes circunstancias, pero obviamente por el interés de los partidos políticos”, dice.–El Diario (ED): En el Congreso del Estado los diputados emanados del PAN son mayoría, ¿a quién obedecen, al dirigente del partido o al gobernador que emana de las mismas filas?–Armando Cabada (AC): Hay que preguntarle a ellos. Pero obedecen, sin duda, a los intereses de su partido político, ahí se vieron algunos brotes de algún legislador que intentó medio rebelarse y vean ustedes las consecuencias, no hay que ser tan analista político como para ver que sigue pasando exactamente lo mismo en el Congreso del Estado.–ED: ¿Y en qué punto de la actuación de los legisladores ve que lo han convertido en su contrincante político?–AC: En que lo que les hemos propuesto, las recomendaciones que les hemos hecho, pues prácticamente todo lo han bateado, lo rechazan, lo niegan sin ni siquiera sustentar su rechazo. Por ejemplo, el proyecto “Juárez Iluminado” que se los tuvimos que quitar porque vimos la intención clara de rechazarlo por las mismas cuestiones que acabo de mencionar, porque no hay un sustento en el reclamo, o en el señalamiento, no hay algo que respalde sus versiones y, bueno, pues algo que sí les preocupaba mucho es que lo hiciéramos, obviamente porque es un proyecto muy grande de gran beneficio para la sociedad.Y es que el punto de quiebre entre el alcalde y los legisladores locales fue justamente el “Juárez Iluminado”, principal proyecto de gobierno que Armando Cabada anunció desde su toma de protesta el 10 de octubre de 2016.Entonces, el alcalde dijo que se trataba de un ambicioso proyecto de alumbrado público que buscaría impulsar de una forma diferente a lo ahora intentado, porque con la participación de la iniciativa privada pretendía proporcionar iluminación a las colonias más desprotegidas y obtener un ahorro económico para el Municipio, lo que se destinaría en obras y servicios.Como prueba de su programa, dio a conocer que desde los primeros minutos de su gestión instaló luminarias en las colonias Kilómetro 20 y Kilómetro 27, donde nunca antes habían tenido alumbrado público.Con el aval del Cabildo conformado en su mayoría por la planilla de regidores independientes, el alcalde llevó al Congreso del Estado el proyecto que para entonces ya había desatado una serie de cuestionamientos por la intención de cambiar todas las luminarias mediante la concesión del servicio por 15 años y la afectación de las participaciones federales como garantía.–ED: ¿Qué pasó con el proyecto “Juárez Iluminado”?–AC: Lo vamos a hacer.–ED: Pero ahorita está atorado en los juzgados…–AC: Está en revisión por un Tribunal Colegiado, la impugnación que presentamos ante la suspensión, lo hemos respaldado con jurisprudencia, con todos los artículos que favorecen el hecho de que nosotros estábamos en lo correcto y quien otorgó la suspensión, no me queda duda, atendió a otros intereses y no a los legales. Y cuando nos enteramos además que representa a un grupo sindical nacional, que obviamente tiene ligas con partidos políticos, cuando uno observa todo esto y ve que se puede influenciar así, pues son los retos que tenemos como administración, ir contra eso, contra lo tradicional, contra lo que nos han dado siempre los partidos políticos, que son puras decepciones, promesas incumplidas y que es nuestro gran reto.–ED: ¿Los intereses partidistas son los que han frenado sus principales proyectos, como es el caso del “Juárez Iluminado”?–AC: Sin duda, por supuesto, y utilizando vehículos como esta asociación civil que dice defender los derechos de los ciudadanos que en 30 días logra recaudar 200 firmas en contra del proyecto y nosotros les demostramos en 18 horas que hay 85 mil personas que nos firman a favor del proyecto.–ED: La defensa de este proyecto y la implementación le ha consumido todo el año, ¿hasta dónde va a llegar?–AC: Sí, pero no nos hemos enganchado en eso, mal estaría que yo estuviera a zaz y zaz y zaz con el mismo tema, ya tenemos suficiente de eso, no podemos agarrar como bandera política un solo tema, cuando hay tantos problemas.–ED: Pero ahora sostiene que lo va a hacer, ¿cómo?–AC: Cuando la autoridad, cuando el Tribunal Colegiado resuelva, porque tenemos plena confianza de que nos va a resolver a favor, porque ya hay jurisprudencia porque hay otros ejemplos en otras partes del país que le dan la razón a los municipios porque tenemos derecho a concesionar un servicio.–ED: Los tiempos no dependen de usted y ya le queda un año en el gobierno, ¿cree que le alcanzará?–AC: Sí alcanza, pero es injusto, en este momento con los tiempos que traíamos más o menos propuestos debería estar ya la empresa ganadora instalando lámparas y empezando en las colonias más oscuras, las más apartadas. No es justo que esa gente siga viviendo así por intereses políticos, por intereses oscuros que lograron frenar el proyecto.–ED: ¿Esto ha impacto su proyecto político?–AC: No, porque hay muchas otras cosas qué hacer. Una de las 12 propuestas es alumbrado público, pero sin transa y por eso en la mesa subimos, para que se tomara la decisión y la mejor propuesta, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al Tecnológico de Juárez, al Colegio de Ingenieros, al Plan Estratégico y al Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué más legalidad le pueden dar a un proyecto cuando estos entes que están reconocidos son los que tomen la decisión sobre la mejor propuesta? La verdad es que no hay un argumento sustentable que tumbe un proyecto tan importante como éste.Sin embargo, los desencuentros que el presidente municipal ha tenido con el Congreso del Estado no se reducen al proyecto de alumbrado público, después fue por la reforma electoral, para la que envió una propuesta al Legislativo, pero no fue considerada en el dictamen.Luego, con la reforma anticorrupción el alcalde no aprobó las modificaciones por estar en contra de las facultades de fiscalización otorgadas al síndico y con el aval del Cabildo recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para inconformarse.De los momentos de confrontación que ha tenido con el gobernador Javier Corral Jurado durante este año de gobierno, Cabada los prefiere minimizar y pide concentrarse en su labor, para no confundir a la ciudadanía.“Es el pueblo de Chihuahua, el de Juárez, el que tiene que juzgarnos a mí y a él, a los diputados, a los regidores y todos lo que trabajemos en gobierno, son ellos los que nos van a juzgar, nosotros estamos para actuar, para realizar los proyectos, para cumplir con la oferta hecha políticamente a todos los juarenses”, acota.–ED: Pero es evidente que la designación de Jorge González Nicolás como secretario de Seguridad Pública trastocó su relación con el gobernador, ¿o no?–AC: Pero yo creo que hemos entendido tanto el gobernador como su servidor que nuestra relación debe ser institucional, que nos debemos, su servidor a una ciudad, y él a un estado, que él ofreció hacerle justicia a Ciudad Juárez y que yo sigo creyendo en su palabra, que llegará tarde que temprano.–ED: ¿Por qué cree que esa justicia no ha llegado?–AC: Llegará tarde que temprano, porque empeñó su palabra y yo cuando la empeño la cumplo, y es lo que he estado haciendo. Que no nos extrañe ni que sea tema de polémica el que el gobernador y yo no vaya a todos sus eventos, tengo mucho trabajo, en donde coincidimos en proyectos y en programas, ahí hemos estado. En los proyectos en donde coincidamos lo vamos a hacer y a trabajar juntos, lo vamos a hacer de manera institucional, pero ya no puede ser aquellas relaciones a las que nos tenían acostumbrados, en las que los presidentes municipales se hincaban prácticamente cuando el gobernador llegaba, ¡no!, porque Juárez tiene muchos problemas que hay que atender, porque no se puede perder el tiempo en esas cosas, en esas frivolidades. Cuando me necesite el gobernador ahí estaré, sin duda, así se lo he externado de manera personal y tenemos una relación institucional, respetuosa, porque tanto respeto me debe él como institución como nosotros a él.Por ello, al cuestionarlo sobre la afirmación que Corral hizo hace unos días, al atribuir el incremento en la violencia que se registra en los últimos meses, a la falta de cooperación del Municipio para combatir la inseguridad, Cabada prefiere no opinar y enumerar los resultados obtenidos por la Policía Municipal.“No voy a entrar en esa dinámica porque no me conviene, no le conviene a Juárez, pero he sido muy claro con los datos que he dado, las cifras realmente hablan del compromiso, de la lealtad a la que se refirió y le contesté y se lo digo de manera muy clara: mi compromiso es con los juarenses, mi lealtad es con los juarenses, si soy leal o comprometido con el gobernador eso no ayuda en nada a que mejoremos las condiciones de seguridad en Juárez”, sostiene.Además, asegura que sus luchas las dará de manera respetuosa y mediante el diálogo, que no verán a una persona pleitista, porque también apela a defender los intereses de Ciudad Juárez con el respaldo de la autonomía municipal, aun por encima de los intereses que buscan frenarlo.“Juárez vale por sí solo, no vale por sus partidos políticos, que eso quede muy claro, yo seguiré realizando obviamente la labor, la acción, la obra, lo que hayamos hecho y lo que haremos, respaldado precisamente en esta autonomía, porque tengo que hacer que se respete para cambiar, para poder demostrar que sí tenemos un Juárez diferente, que no sigan abusando de nosotros”, dice. (Gabriela Minjáres, con información de Araly Castañón / El Diario)