Designa Tránsito área para Uber afuera de la Feria

El Municipio creó sin la autorización del Estado un área de sitio para Ubers en la Feria Juárez, dio a conocer el titular de Transporte del Estado Zona Norte, Víctor Estala Banda.Sin embargo, no habrá decomisos de carros de alquiler y la dependencia se limitará a buscar el diálogo con el Ayuntamiento para pedir que se retire esa área, indicó.“Tengo que ir a la Presidencia municipal porque nos dicen que hay un permiso de la Presidencia municipal, por ahí tendría que empezar. No tiene facultades, pero soy negociador, tenemos que ir juntando los elementos, vamos a platicar con ellos y pedir que nos ayuden a no generar un desorden”, manifestó.Estala Banda señaló que los choferes Uber no tienen autorización para hacer sitio y debe limitarse a brindar servicio a quien se lo solicite a través de su plataforma digital, mientras que el Municipio no tiene facultades sobre el transporte público.La vocera de la Dirección General de Tránsito Municipal, Alexandra Solís, descartó que se haya tratado de un permiso verbal o por escrito concedido a los transportistas, como lo afirmaron los involucrados, pero sí dijo que se destinó a un número de agentes para mediar el problema y organizarlos, a fin de evitar incidentes.La noche del sábado, los choferes de Uber y Kawi se hicieron de palabras e inclusive se lanzaron amenazas de muerte afuera de la Plaza de la Mexicanidad, según lo dicho por José Luis Ontiveros, quien dice representar a los operadores de las dos empresas.Señaló que la Dirección Tránsito les dio un permiso verbal, que más tarde formalizaría por escrito, para operar afuera de la Plaza, pero algunos líderes de los grupos de Uber Imperio Falcón y Black Original fueron a agredirlos para persuadirlos de que se retiraran.“No se les otorgó ningún permiso, pero en una reunión se les organizó, en la feria habrá un área de ascenso y descenso para subir y bajar gente, todos por igual, taxi, Uber, Kawi, todos”, mencionó la portavoz de la DGTM.“Es para que no haya ningún problema, ni con ellos ni con los clientes de ellos mismos, como es un lugar público, nada más que se haga de manera ordenada”, agregó.Estala Banda ndicó que desde el pasado domingo personal de Transporte Público ha estado monitoreando el servicio que dan los autos de alquiler en la Feria Juárez.“Alguien les dio permiso para hacer sitio en la Feria, alguien que no nos quiere ayudar, alguien que está generando un desorden y no es correcto dar un permiso para hacer sitio donde sea”, dijo.Señaló que Transporte Público del Estado no fue enterado de la forma en que se daría servicio en la Feria por lo que se solicitará información al Municipio y se dialogará.“Yo no sabía, a mí (como autoridad) nadie me consulto que iban a estar equis cantidad de carros ahí; yo no doy permisos a Uber para hacer sitio, no porque la Ley no me lo permite, nada más”, añadió.Estala Banda explicó que la forma de operar de esa empresa, no es a través de hacer sitio.“Yo sé que el Uber está en la ciudad, yo sé que el Uber su trabajo es andar estar flotando, en la plataforma, no se pueden parar donde quieran”, abundó.