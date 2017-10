Pide Cabada a regidores dejar de lado sus intereses

Más allá de las diferencias ideológicas, de las distintas visiones y de los intereses personales, primero debe estar Juárez, pidió a regidores el presidente municipal, Héctor Armando Cabada Alvídrez, ayer en la entrega de su Primer Informe de Gobierno.El alcalde dio un breve discurso después de escuchar la postura de las siete fracciones políticas del Cabildo, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Movimiento Regeneración Nacional, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de los independientes.“Mi mano siempre estará extendida para aquellos que buscan ofrecer una mejor condición de vida para los juarenses, que reclaman el trabajo y el compromiso más puro de todos nosotros”, expresó.Al inicio de su discurso dijo que aceptará la crítica y los señalamientos objetivos, pero rechazará los que no tienen sustento.“Hay que tener la boca muy grande para no acordarse de que tienen gobernantes prófugos de la justicia, y que hoy tenemos una ciudad, la que ellos precisamente nos han heredado”, mencionó.El alcalde entregó su Informe por escrito al Ayuntamiento, a dos días de realizar un acto público en el que también ofrecerá un mensaje a los diferentes sectores de la población en el Museo La Rodadora.Los regidores del PAN, PRI y Morena cuestionaron el aumento en la inseguridad, los gastos en eventos como el Grito de Independencia y las asignaciones directas de obra sin licitaciones públicas.Así como la falta de transparencia en el proyecto Juárez Iluminado que se encuentra detenido por amparos ciudadanos que se han interpuesto en juzgados federales.Cabada destacó la obra pública que se ha hecho en este primer año como la pavimentación de 119 calles y la construcción de mil 636 cuartos rosas.También el incremento, a comparación de la anterior administración en el mismo período, de las detenciones de narcomenudistas, armas y dinero del narcotráfico.“Los más pobres de Ciudad Juárez son los que han sido atendidos en este primer año”, declaró en entrevista al final del evento.La regidora del PRI, Laura Tapia Martínez, dijo que la especialidad de la administración es la realización de eventos como el Grito de Independencia con un costo de más de 11 millones de pesos, de los cuales el DIF Municipio aportó 4 millones de pesos, “dejando los programas de beneficio de la niñez juarense”.Externó que la obra pública “brilla por su ausencia”, y lo único transparente en la administración es el salón José Reyes Ferriz del primer piso de la alcaldía, que ahora cuenta con muros de cristal.“Más del 80 por ciento de las contrataciones se ha realizado a través de adjudicación directa y no por licitaciones públicas, un ejemplo de ello son los cuartos rosas y los cuartos independientes”, indicó.El coordinador de la fracción del PAN, Eduardo Fernández Sígala, señaló el aumento en los índices de criminalidad, como el robo de vehículos con violencia, los asaltos a mano armada y los delitos de alto impacto.“Por lo cual exigimos a la administración se ponga todo el esfuerzo para enfrentarlo, tres secretarios de Seguridad Pública en un año nos habla de que el barco al cambiar de capitán ha tenido vaivenes que sin lugar a dudas a afectado el desempeño de la corporación”, expuso.Resaltó la falta de impacto en la obra pública para todos los habitantes de la ciudad, así como la nula de transparencia y rendición de cuentas en la administración, como por ejemplo en el proyecto Juárez Iluminado.A su vez, el coordinador de los Independientes, Carlos Ponce Torres, dijo que existen algunos que acusan sin pruebas, descalifican sin conocimiento de causa, confunden la transparencia con la intromisión y la interpretan a su conveniencia.“No se puede confundir la transparencia con el manoteo y el hostigamiento permanente, no se puede en aras de la transparencia golpetear y lucrar políticamente”, mencionó.El informe se entregó ayer en la tarde en sesión solemne de Cabildo en el salón Francisco I. Madera en el tercero piso de la alcaldía, hasta donde acudió casi la mayoría de los funcionarios del gabinete municipal y la esposa del alcalde, Alejandra Carrillo Trevizo. (Araly Castañón / El Diario)

