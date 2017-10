Cobraron sólo por 5 horas en Central de Autobuses

Cargando

Por espacio de cinco horas —de 10 a.m. a 3:00 p.m.—, la Central de Autobuses reactivó ayer el cobro por el uso del estacionamiento después de que un juez federal fallara a favor del amparo interpuesto por la administración hace un año; el Municipio, en respuesta, ordenó clausurar las plumas haciendo valer la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.El representante legal de la Central Camionera, Melchor Serrato Aragón, obtuvo de parte del Gobierno Municipal el permiso para reiniciar el cobro bajo el oficio DGDU/JUR/697/2017, firmado por la directora general de Desarrollo Urbano municipal, Lilia Ana Méndez Rentería, que lo faculta para obtener una retribución económica por el uso de los cajones de estacionamiento.La funcionaria municipal precisó que dicho documento se giró en cumplimiento a la sentencia de amparo obligada por un tribunal federal, “pero no se trata de que nosotros lo hayamos autorizado”, puntualizó.El permiso es en cumplimiento al proveído el 21 de septiembre del presente año, por el titular del Juzgado Séptimo de Distrito, ante quien la Central Camionera interpuso un amparo que logró definitivo.El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, dijo que una vez que un juez federal otorgó una sentencia definitiva contra el Reglamento de Estacionamientos del Municipio, se buscaría hacer valer la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, contra la que no se amparó la empresa.Horas más tarde, a las dos, inspectores de la Dirección de Comercio municipal procedieron a la clausura de las casetas de cobro.“Seguramente la empresa considera que por haber obtenido un amparo en contra del reglamento ya está facultada para cobrar, por eso giramos instrucciones de revisar y proceder, ya que tenemos la obligación de ejercer la ley”, indicó el funcionario.Dijo que el cobro del estacionamiento es una violación al artículo 10 de la ley estatal de desarrollo urbano, que establece la obligación de prestar el servicio de manera gratuita, por lo que se puede llegar a la inmovilización de los mecanismos de acceso de la central camionera y de otros comercios.Los inspectores de Comercio colocaron sellos de clausura en cada una de las máquinas expedidoras de boletos, en las dos entradas, además de notificar sobre una sanción que alcanza los 18 mil pesos.También advirtieron a los encargados de las casetas que no deben retirar los sellos de clausura porque se procederá penalmente y con una sanción más elevada a la administración de la Central Camionera.“Tenemos que actuar en cumplimiento a la ley, porque estamos obligados a observar esta disposición a través de otra dependencia que no sea Desarrollo Urbano, que sea competente para ello”, apuntó el funcionario municipal.Usuarios que ayer salían de la Central de Autobuses manifestaron su descontento por la reactivación del cobro por el uso del estacionamiento.La terminal ofrecía el aparcadero gratis si el cliente permanecía de cero a cinco minutos, pero de seis a 15, se cobraban siete pesos; de 16 a 30 minutos, 10 pesos; de 31 minutos a una hora, 17 pesos; mientras que de una a dos horas, el cobro se elevaba a 21 pesos.De dos a tres horas, la tarifa llegaba a 23 pesos; de tres a cuatro, 25 pesos, y una tarifa por día o boleto perdido de 75 pesos.“Muy mal, no deben cobrar. Viene uno por sus familiares y apenas cinco minutos y ya están cobrando”, dijo molesta una mujer que acababa de pagar una tarifa por estacionarse para recoger a sus familiares.Vicente Salas, otro hombre que salía del espacio expresó que: “apenas antier vine y no cobraban y ahora tienes que pagar, pero dice que tienes cinco minutos gratis y no es cierto, además ahí se roban los carros, no tienes seguridad, así pagaría uno hasta con más ganas”.El Diario buscó ayer la postura del jefe de servicios de Autobuses de la central camionera, Jaime Macías, pero no se encontraba en su lugar de trabajo.