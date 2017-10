Fue un error: Acción Nacional en Juárez

La renuncia de Margarita Zavala al PAN es una decisión equivocada que no daña al blanquiazul, sino a las propias aspiraciones políticas de la exprimera dama, señaló el dirigente del PAN en Juárez, Jorge Espinoza Cortés.“Es un error por parte de Margarita Zavala haber salido del Partido Acción Nacional. El PAN es una institución fuerte, una institución sólida y no por la salida de una persona, independientemente del liderazgo que pueda tener significa que la institución se debilita o la institución de alguna manera sufre o es golpeada por esto”, aseguró el dirigente local.Espinoza consideró que la salida de Zavala obedeció a un intento de la ahora expanista por presionar al partido para asegurar la obtención de la candidatura para la Presidencia de la República, una situación que no corresponde con la disciplina requerida en el blanquiazul.Además, criticó que en su renuncia, Zavala haya reiterado que a pesar de renunciar a su militancia, seguía siendo panista.Dijo que al interior del partido en Ciudad Juárez no existe intención de otros panistas de renunciar a su militancia. Ni siquiera, dijo, de apoyar a la exprimera dama si concreta su nominación a la Presidencia por la vía de la candidatura independiente.Gustavo Muñoz Hepo, exdirigente local del PAN, dijo que aunque el presidente nacional del partido, Ricardo Anaya, ha carecido del liderazgo para evitar la salida de personajes prominentes como Zavala, ello no es pretexto para renunciar a una militancia de toda la vida.Muñoz Hepo dijo que la renuncia de Zavala sí representa una crisis dentro de Acción Nacional, al tratarse de una persona formada en el panismo, emblemática y con una preparación política deseable para quien competirá por la Presidencia en 2018.En tanto Sergio Nevárez, exregidor, consideró un “berrinche” la decisión tomada por Zavala.“La salida de ella obedece más a un berrinche porque quiere prácticamente obligar al partido a ser la candidata, pero hay un proceso institucional que debe seguirse”, dijo.Criticó además la renuncia a la militancia del PAN cuando Zavala ha obtenido puestos por pertenecer al partido.“A veces las cosas no son como uno quiere que sean y no por eso tú vas a renunciar y sobre todo una mujer que se formó, que se desarrolló y que en muchos aspectos fue beneficiada por el partido”, agregó.Al igual que sus correligionarios, criticó que Zavala haya dicho en su despedida que seguía siendo panista.“No puedes decir eso, es una contradicción, si eres panista te quedas y obedeces las reglas, las decisiones del partido”, expresó.Dijo que como todas las instituciones, el PAN tiene errores, pero que eso no avala la salida de la exdiputada federal.Su esposo fue presidente de la república, él fue diputado… conoce perfectamente lo que significa el partido“Nos cayó como balde de agua fría pero todos lo vemos así, como que le vaya bien, al final creo que ella va a sufrir más que nosotros”, dijo.Nevárez dijo que el PAN es lo suficientemente fuerte como para caerse, ya que no depende de liderazgos ni figuras.