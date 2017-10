Pelean de nuevo a golpes

Otro enfrentamiento a golpes entre taxistas y conductores de Uber se registró ayer en un estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la avenida Puerto de Palos, en la colonia Tierra Nueva, al suroriente de la ciudad.La agresión dejó una persona herida que presuntamente fue atropellada por un taxista y fue llevada a recibir atención en un hospital de la localidad, dijo José Luis Ontiveros, representante de la agrupación Fuerzas Unidas.La riña dejó también de saldo un auto con el vidrio trasero y los laterales rotos.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que detuvo a un hombre acusado de causar daños a tres autos de taxistas y lesionar a uno de ellos.Fue arrestado en calles del fraccionamiento Portal del Roble, después de que junto con sus compañeros trató de fugarse cuando llegaron los municipales.Es la segunda trifulca que se registra entre los dos bandos en dos días consecutivos.En el lugar se concentró más de una decena de autos de alquiler de ambas agrupaciones y varias patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Hasta el momento no se reportaron detenidos.“Los taxistas son unos delincuentes organizados que quieren desestabilizar la ciudad, porque Uber les está ganando el mandado y esto no se puede estar tolerando por parte de las autoridades”, señaló el activista después de la agresión.Dijo que “Fuerzas unidas, que representa al Frente de Movimientos Populares, se conformó para llevar la paz con Uber y taxistas, no queremos caer en la delincuencia que los taxistas quieren”.“No queremos violencia para estarnos peleando por un pasaje, que las autoridades de transporte le vayan poniendo orden, que se les revise todo porque inclusive traen armas”, dijo Ontiveros.La tarde del jueves, más de 30 personas de ambos grupos fueron arrestadas por policías municipales que intervinieron en una riña campal registrada en el pleno bulevar Óscar Flores, afuera de la Central de Autobuses.

