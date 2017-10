Arrecian pleitos entre taxistas y Ubers

Cargando

La pugna entre ‘Ubers’ y taxistas por el pasaje en la ciudad ha recrudecido considerablemente. En los últimos dos días han encabezado varios enfrentamientos que ayer llegaron ya a las amenazas hasta de una presunta cacería.“Nos vuelven a golpear a un compañero y empieza la cacería”, dijo José Luis Ontiveros, quien se identificó como representante de la organización Fuerzas Unidas de la que forman parte algunos choferes del transporte privado Uber.El también líder del Frente de Movimientos Populares, dijo que junto a otras organizaciones de socios del transporte como Guerreros Driver y Dragones Driver, responderán a las agresiones de taxistas ante la ausencia de las autoridades.Por su parte, taxistas advirtieron que la Central Camionera, donde ocurrió el primer enfrentamiento a golpes el jueves pasado, es suya y no permitirán la entrada a conductores de Uber que vayan con pasaje. “Ellos pueden hacer su jale afuera, nada más que no vengan a meterse aquí en la Central”, advirtió Jesús Moreno, chofer de taxi involucrado en el altercado del jueves, en el que hubo 39 detenidos por liarse a golpes, a pedradas y hasta con bats en plena entrada de la Central Camionera.José Luis Ontiveros, quien encabeza a los choferes de Uber y Kawi, las dos plataformas de servicio de transporte privado que operan en la ciudad, advirtió también a taxistas que “somos muy buenos con bombas molotov. Pa’ los trompos, unas cuerdas. Nosotros los vamos a cazar a ellos”.Aunque, al ser cuestionado, dijo que se limitaría a hacer “arrestos ciudadanos” de los taxistas que ataquen a socios de Uber.En conferencia de prensa, Ontiveros –que dijo representar a más de 3 mil socios de Uber y Kawi–, aseguró que no permitirían más ataques a los choferes de las plataformas de transporte.Las autoridades de Seguridad Pública, acusó, han estado ausentes para evitar los ataques que constantemente, dijo, sufren de los taxistas.“Han sido protegidos los taxistas”, aseveró.Dijo que los taxistas no han sido castigados por los daños que hacen a choferes de Uber debido a los vínculos políticos que tiene el gremio de transporte privado con políticos. “Son los dinosaurios del PRI”, mencionó.A propósito de las trifulcas entre los dos grupos, Armando Cabada, presidente municipal de Juárez, dijo que no se permitirán más enfrentamientos.“(Cabada) Pidió a los choferes de ambas agrupaciones que prevalezca entre ellos el respeto, pues el Municipio no permitirá que se sigan dando enfrentamientos violentos en las calles y, quien participe en las peleas, será detenido”, informó el Municipio en un comunicado.Asimismo, el alcalde dijo que la llegada de Uber a Juárez ha sido benéfica para los usuarios.“Desde que se ofrece el medio de transporte Uber en esta ciudad, se revolucionó el servicio de taxis y los pusieron a competir, pues ahora conducen unidades más presentables y mejoraron sus tarifas, lo que ha beneficiado a los usuarios”, señaló.Cabada dijo que las autoridades municipales estarán atentas para impedir futuros enfrentamientos entre choferes de Uber y taxistas.El jueves pasado por la tarde, un grupo de choferes de Uber se enfrentó a taxistas en la Central Camionera, lo que terminó en la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y 39 detenciones de ambos bandos.El enfrentamiento se originó luego de que se hiciera público un video en el que se aprecia a taxistas de la Central Camionera acorralando a un chofer de Uber, golpeando su vehículo y destrozándole con un objeto los espejos y focos.Los Uber se organizaron para por la tarde dialogar con los taxistas, quienes esperaron su llegada armados con palos y tubos.Como “inconcebible” calificó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Marín, el pleito entre operadores del sistema de transporte Uber con taxistas de la Central de Autobuses de Ciudad Juárez.A través de un comunicado, la legisladora indicó que las continuas peleas entre los transportistas no deben existir y que la iniciativa para reformar la Ley de Transporte, encaminada a regular el sistema Uber, tiende a terminar con este tipo de conflictos.La diputada señaló que Uber es un servicio de plataforma de punto a punto que no puede hacer sitio como lo hacen concesionarios de taxi, quienes pagan por esta concesión y cuentan con una licencia especial, lo que el sistema particular no está obligado a cumplir.“Desde el Congreso he visualizado esta problemática que pudiera suceder, es por ello que se han realizado propuestas para dar certeza jurídica tanto a los taxistas como a los conductores de Uber”, establece.Marín exhortó a las autoridades municipales a que apliquen la ley, a que no haya favoritismos y que se trabaje para que se paguen los daños ocasionados a los vehículos durante la refriega del jueves.“Nosotros no vamos a la feria, ni a sus puntos, ni a la base de ellos a agredirlos, ellos son los tercos que vienen aquí a cargar pasaje; eso fue lo que dijeron ayer, que ellos iban a cargar pasaje donde ellos querían. Nosotros tenemos muchos años dando el servicio en la central camionera”, manifestó.Los taxistas de ese sitio dijeron que desde que llegó Uber a Juárez, han visto mermado su trabajo, “y estamos defendiéndolo”, aseveró.Sobre el enfrentamiento que tuvieron la tarde del jueves, el taxista entrevistado aseguró que los operadores de la compañía privada llegaron primero, con piedras, a amenazarlos, y ellos sólo contestaron a la agresión.Y sin embargo insistió: “yo les he dicho (a los taxistas), no agredan las unidades, pero si no se quieren ir, tenemos que darles un correctivo”.También afirmó que es mejor el servicio que ofrecen, porque es barato, están completamente identificados, capacitados, cuentan con una licencia de conducir emitida por transporte público, no tienen antecedentes penales y tienen que realizarse un examen antidoping. (I. Ramírez/ J. Olmos/ El Diario)