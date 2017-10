Llevan ante juez a presuntos homicidas de 2 mujeres

Los presuntos homicidas de dos mujeres, entre ellas una policía municipal, fueron llevados y acusados ante un juez de Control.Ambas víctimas fueron asfixiadas y de acuerdo con los datos oficiales los ahora detenidos eran sus parejas sentimentales.Contra Gregorio M. V., se ejecutó una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el asesinato de la oficial Leticia López Ramírez.Ayer, al formular cargos contra Gregorio, una agente del Ministerio Público (MP) señaló que el domingo pasado entre las 00:00 y las 03:30 horas en el interior de un domicilio en la calle Henequén o Privada de Henequén de la colonia Infonavit Solidaridad, él estranguló a López.Además señaló que la causa de muerte de Leticia López fue asfixia por estrangulamiento y clasificó los hechos como constitutivos del delito de homicidio con penalidad agravada y calificada en función de lo establecido en los Artículo 123, 126 párrafo II y en relación con el apartado 125 y 136 fracciones III y VI todos del Código Penal del Estado.El Artículo 123 señala una pena de 8 a 20 años de prisión para el ilícito de homicidio. El 126 indica que se impondrán de 30 a 60 años de prisión cuando las víctimas sean mujeres o niños, y el 136 en su III apartado hace referencia a actuar con ventaja entendiendo ésta como el quebranto de la confianza o seguridad que el responsable expresamente le había prometido a la víctima y el VI castiga la utilización de la asfixia como medio para matar a una persona.Ayer Gregorio –de 58 años de edad– decidió no rendir declaración y su abogado solicitó que a la audiencia de vinculación o no a proceso acudan varios vecinos del lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, así como un niño que funge como testigo protegido en esa causa penal.Al otro acusado, Natalio de la Paz Vera, cuyos datos personales no quedaron bajo reserva, se le formularon cargos por el asesinato de Rosalba Rosas Chávez.Un agente del MP adscrito a la Fiscalía de Género informó que ella fue privada de la vida el lunes pasado entre las 17:00 y las 19:00 horas en un domicilio en la calle Portal del Cipre de la colonia Portal del Roble, cuando Natalio le presionó el cuello.La causa de muerte de Rosalba Rosas fue asfixia por sofocación y su cadáver fue metido en bolsas de plástico y arrojado en un predio domiciliado en las calles Atrás Quedó la Huella y Quirino García de la colonia José Sulaimán.La clasificación jurídica que presentaron los agentes del MP de la Fiscalía de Género fue similar a la realizada en el caso de Leticia López Ramírez, que estuvo a cargo de una agente del MP de la Unidad de Delitos Contra la Vida, excepto que la calificativa hizo en función de que el presunto agresor era superior en fuerza física a la víctima y se consideró que el sospechoso actuó con traiciónNatalio, de 44 años de edad, originario de Michoacán y quien trabajaba como obrero de maquiladora también se asiló en su derecho a guardar silencio sólo dijo “de entenderlo, lo entiendo” cuando el juez Félix Aurelio Guerra Salazar le preguntó si había comprendido los cargos.A ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por dos años y las audiencias de vinculación a proceso quedaron programadas para la siguiente semana, contra Natalio el lunes a las 12:00 horas y Gregorio el martes a las 09:30 horas.

