Urgen a Congreso a regular servicio

Tras el enfrentamiento que se dio entre choferes Uber y taxistas, el titular de la oficina de Transporte Público del Estado Zona Norte, Víctor Estala Banda, urgió al Congreso del Estado a aprobar cuanto antes la reforma que regula el nuevo servicio de traslado de pasaje.Indicó que actualmente el Estado no tiene facultades para intervenir y su papel se limita a mediar entre las partes que disputan el pasaje y por los lugares donde pueden pararse para esperar clientes.“Es un conflicto que tiene desde octubre, es un conflicto de no regulación, donde Uber no aparece en la ley. Hemos platicado con todos los actores involucrados, con los dos bandos, con las cinco agrupaciones de taxistas y con ellos, es un conflicto porque ellos no pueden hacer sitio”, dijo.Señaló que en Ciudad Juárez se estima que operan ya más de 5 mil carros de alquiler de la compañía Uber, lo que incrementó la competencia, pero también los roces y agresiones que dijo, el Estado no aprueba.“Eso tampoco es correcto, no podemos estar como en las épocas de las cavernas, ojo por ojo y diente por diente, más bien, no comparto la actitud de los taxistas al momento de ser agresivos, yo los he conminado a ellos y les he dicho que se organicen, que se unan, que compren carros nuevos, que cobren más baratos para que entren a la competitividad”, dijo.En el caso de los enfrentamientos, indicó que a Transporte Público del Estado no le competen ya que se trata de asuntos del Bando de Policía y Buen Gobierno en los que interviene la Policía Municipal.Sin embargo, señaló que la mediación sigue para que el servicio se brinde a la ciudadanía en tranquilidad.“Hoy como nunca jugamos para todos, sin cobrarles espacio donde ellos quieran cobrar su servicio, pero tampoco vamos a estar de acuerdo que se comporten de manera violenta. La intervención de nosotros es de mediadores, que se cumpla la Ley”, añadió. (Juan de Dios Olivas)