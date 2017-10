Tras casi 3 años en cárcel, lo absuelven de doble homicidio

Un hombre acusado de haber matado a una pareja, ayer fue encontrado inocente al determinar un Tribunal de Enjuiciamiento que las pruebas aportadas por el Ministerio Público (MP) no probaron que él cometió el delito.El Tribunal ordenó la inmediata libertad del sentenciado Jesús Martín Gamboa Nava, quien llevaba 2 años y seis meses preso.Al escuchar el fallo, la madre del sentenciado rompió en llanto y estuvo a punto de desmayarse. En entrevista, Gloria Nava Medrano señaló que el proceso penal le causó un daño moral a su hijo y a toda la familia.Además afirmó que Jesús fue sacado de la casa junto con tres hermanos y también se llevaron a un yerno, a una hermana y a ella; a los hombres los golpearon y les dieron descargas eléctricas, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).“El daño que nos han hecho es muy grande, a mi esposo le pegó un diabetes tipo dos. Estamos viviendo en las peores condiciones, cuando vivíamos cómodamente en nuestro hogar, ahorita vivimos en unas tapias que invadimos, tuvimos que dejar todo, nuestra casa, por represalias de familiares, de vecinos porque eran dos personas que señalaban a mi hijo siendo que él no fue, desde un principio sabíamos que él ni fue”, dijo la madre.Gamboa fue acusado de haber matado a Jesús Manuel Monárrez Arreola y Maribel Delgado Rodríguez el 11 de marzo del 2015.En la acusación presentada por el Ministerio Público (MP) adscrito a la FGE, se indica que Gamboa Nava discutió con Jesús Manuel ya que éste último se enteró de que su pareja sostenía una relación con Nava.El MP también estableció que ambas víctimas caminaban cerca de un dique en las calles Naranjos y Almendros de la colonia Granjas de Santa Elena, cuando fueron alcanzados por Gamboa Nava quien, señaló la autoridad, tomó una piedra y se la lanzó a Jesús Monárrez, ante lo cual Maribel se lanzó contra el ahora absuelto y lo arañó en la cara.Pero Gamboa Nava, estableció la Fiscalía, respondió y la golpeó con una piedra, la empujó al dique y continuó agrediendo a Jesús Monárrez con una tabla con clavos y después lo empujó al dique.Sin embargo, en el juicio oral número 100/16 presentó a dos testigos que no presenciaron los hechos. Ellos dijeron a los jueces que ese 11 de marzo notaron nervioso a Gamboa y que al ver las noticias del homicidio asociaron ambos hechos.Al emitir el veredicto absolutorio, ayer después del mediodía, el Tribunal indicó que no se puede dar valor a la declaración de esos testigos porque no les constan los hechos y sólo especularon. Además de que el MP no presentó ninguna otra prueba para acreditar que Gamboa Nava hubiera incurrido en esos delitos. (Blanca Carmona)

