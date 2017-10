Prevén ‘oleada de refugiados’ por sismos

Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avizoran una posible “oleada” de personas afectadas por los sismos que devastaron el centro y sur del país, por lo que advirtieron la necesidad de capacitarlos en temas de prevención.“Lo tuvimos en el 85, cuando vino gente hacia el norte del país y no conocía el manejo del calentón, de la temperatura”, dijo Rafael Contreras López, epidemiólogo del IMSS. “Tenemos que empezar a ver dónde se establece y empezar a hacer la promoción”.El especialista del Seguro Social indicó que quienes viven en Ciudad Juárez se han acostumbrado al clima de la región, por lo tanto conocen las medidas que deben seguir.Agregó que eso no sucede con foráneos recién llegados, quienes no siempre conocen esta información o no la toman en cuenta.Sin embargo, aun cuando no puede descartarse la llegada de algunos damnificados, Juárez todavía no parece ser un destino atractivo para los migrantes pese a que esta frontera ofrece un rostro distinto al de la peor crisis de violencia, consideró Rodolfo Rubio Salas, investigador del Colegio de Chihuahua (Colech).“Esto no quiere decir que no, ni tampoco se puede negar que pueda ser que llegue una cierta cantidad, pero me parece que no es la cantidad que pudiera esperarse a raíz del proceso”, dijo.El experto en migración consideró que un factor que podría motivar a las personas que viven en el centro y sur de México a instalarse en las fronteras como Juárez es tener lazos familiares arraigados aquí.De hecho, apenas esta semana, una familia originaria de Tonalá, Chiapas, llegó con miras a reconstruir su patrimonio y buscar refugio aquí.Rosa de Jesús López Valadez, su esposo y sus hijos pequeños fueron recibidos por el pastor del templo Emmanuel, situado en la colonia Ignacio Allende, donde se hospedaban temporalmente mientras hallaban la oportunidad de mejorar su situación económica.El matrimonio había vivido en esta frontera hacía 15 años.Para Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de la sección de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, esta situación puede representar una oportunidad para que la industria de la transformación se recupere de la crisis en que entró hace unos años con la falta de personal.En contraparte, indicó que también implica que las carencias del IMSS puedan agravarse más.“La gente está esperanzada a que le ayuden, pero se dan cuenta de que las ayudas no son lo que esperaban, porque no alcanzan a reconstruir su casa. Pueden venir a buscar trabajo aquí porque saben que hay”, dijo. (Fernando Aguilar)