Madrugan por becas

Teresa llegó ayer muy temprano para hacer fila en espera de recibir una beca para su hijo de 7 años, con la que piensa comprarle todo lo que le hace falta para la escuela.Anticipándose a la multitud que acudió al auditorio Benito Juárez, ella salió aún de madrugada de su casa, situada a casi 20 kilómetros de distancia.La madre, de 40 años de edad, dijo ser quien sostiene su hogar y relató que el sueldo que gana en una maquiladora es insuficiente para pagar la educación de sus dos hijos.Por eso registró a Alexander en la convocatoria municipal.“Por semana son como 100 pesos los que dejo para lo que me lleguen a pedir en la primaria y él lleva su lonche para no andar gastando más”, dijo.“Mi esposo está discapacitado y sólo trabajo yo, así que nos apoyamos en esto (los apoyos externos) para salir adelante”, expresó.Nancy Noemí Beltrán García, encargada del despacho de la Dirección de Educación del Municipio, explicó que en la tercera entrega de becas, 3 mil familias recibieron 4.5 millones de pesos, a razón de mil 500 pesos cada una.La responsable de Educación dio a conocer que se prepara una cuarta y última convocatoria para 2017, que se llevará a cabo a partir del 17 de diciembre.Quienes hayan participado en las tres anteriores no podrán registrarse para obtener una beca sino hasta el próximo año, advirtió la servidora pública.“Hay requisitos que tienen que cumplir las familias”, mencionó. “Uno de ellos es que sean alumnos de educación básica con buenas calificaciones. También familias vulnerables y estamos incluyendo a alumnos con algún tipo de discapacidad”, dijo.Familias como la de Teresa afirman que podrán pagar desde inscripciones atrasadas hasta uniformes escolares, útiles y refrigerios para que los niños los consuman en el recreo.“Me parece muy bien porque nos ayudan con mucho. Ahorita, con los mil 500, voy a comprar uniformes, tenis y calcetas. Es la primera vez que recibimos la beca; nos va a ayudar de mucho”, comentó.

