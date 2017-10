Destaca rector de la UACJ más de 3 mil egresados

Destacando el egreso de más de 3 mil 400 profesionistas, y en el arranque de lo que será su último año en el cargo, Ricardo Duarte Jáquez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dio a conocer ayer su Quinto Informe de Actividades 2016-2017.Ante autoridades municipales y estatales, el catedrático rindió los resultados de su gestión frente a la máxima casa de estudios, en una ceremonia dentro de las instalaciones del Teatro Gracia Pasquel.Frente al inicio del proceso de renovación para un nuevo Consejo Universitario y posteriormente la elección de un nuevo rector, Duarte Jáquez prometió en su discurso que ésta será apegada a la autonomía de la legislación universitaria y en un ambiente democrático e inclusión.“Se darán las garantías y condiciones que permitan llevar un proceso en orden, que permitan un ambiente democrático e incluyente, donde todas las ideas universitarias puedan expresarse y se obtenga el convencimiento de los participantes”, dijo.Respecto al tema, Pablo Cuarón, secretario de Educación y Deporte que acudió en representación del gobernador Javier Corral Jurado, instó a la casa de estudios a no politizar sus actividades y priorizar la excelencia académica por sobre todo.“Yo les pido a toda la universidad, a todo su personal a todos sus directores y al rector, no permita que influyan en ella fuerzas políticas o intereses personales, o de grupo, que no contribuyan a una educación de primer nivel como se merecen los jóvenes de Juárez”, dijo.Por otra parte, Duarte Jáquez destacó en su informe la construcción de un nuevo edificio de laboratorios en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) y la II Etapa del Centro Cultural de las Fronteras, en donde actualmente se encuentra la Librería Universitaria.Resaltó que este último año se graduaron más de 3 mil 400 estudiantes con grados de licenciatura e ingeniería de los cuatro campus y las tres divisiones multidisciplinarias.“El programa de construcción incluyó las obras de un edificio de laboratorios del ICB, el estacionamiento de niveles para el campus IADA/IIT y el Centro de Evaluación Académica. Se llevó a cabo la segunda etapa de la rehabilitación del Centro Cultural de las Fronteras con una inversión cercana a los 16.5 millones de pesos”, dijo.

