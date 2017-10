No me invitaron al ‘balance’ de Corral: Cabada

El alcalde Armando Cabada Alvídrez dijo que no estuvo en la presentación del balance del primer año de trabajo del gobernador Javier Corral Jurado debido a que no fue invitado.“Yo no puedo estar en la cabeza de otros, yo no sé si fue su gente de Relaciones Públicas o él (Javier Corral), o quién decidió no invitarme, simple y sencillamente no me invitaron y yo no voy a donde no me invitan”, estableció.Indicó que el miércoles estuvo en Chihuahua porque tenía agenda de trabajo allá y además acudió al Gobierno del Estado a entregar un documento importante.“Estoy cumpliendo con mi trabajo, el que me inviten o no no es una cuestión que a mí me afecte o me beneficie, no es algo que tenga mayor importancia para mí”, declaró.El balance del primer año de la administración estatal estuvo la alcaldesa panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.Quienes asistieron aseguran que también acudieron otros presidentes municipales, pero no los independientes Jorge Alfredo Lozoya Santillán, de Parral, y Cabada.“Me invitaron al balance del sábado aquí en Ciudad Juárez, yo lo invité (a Corral) a mi evento público de primer informe, ese sí es un primer informe, que será el próximo lunes y me ha confirmado que me habrá de acompañar”, afirmó el alcalde.