Trabajos de la JMAS frente a casas de Corral desatan controversia en redes

Las obras de desazolve del drenaje que llevan a cabo empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) sobre la calle Ignacio de la Peña, frente a dos casas del gobernador Javier Corral Jurado desencadenó una controversia en redes sociales donde surgieron denuncias que aseguran que la descentralizada realiza reparaciones en los inmuebles del mandatario.“Quién dice que nuestro gobernador no hace nada… calle Costa Rica 189, esquina Ign. de la Peña, col. Partido Romero… todo el personal de la JMAS a sus órdenes” , lanzó una usuario de Facebook identificada como Yolanda Miranda.Igual otros ciudadanos aseguraron a El Diario, en condición de anonimato, que los empleados no sólo realizaban reparaciones del drenaje, también la tubería al interior de uno de los inmuebles.Sin embargo, el presidente de la descentralizada, Jorge Domínguez, asegura que son obras de desazolve que se llevan a cabo en la colonia Partido Romero, tras quedar tapado el drenaje afectando a usuarios que habitan sobre la calle Ignacio de la Peña.Mencionó que no se hizo ningún trabajo en las propiedades del gobernador, aunque concede que el personal de la dependencia ingresó a los patios de esos inmuebles, como lo hizo en otras casas sobre la cuadra, para revisar las condiciones en que se encontraba el alcantarillado.“En el único momento en que se entró a las casas fue a ver el drenaje, si estaba cargado, no se hizo ningún trabajo. La JMAS sólo se limita a la calle”, añadió el funcionario.Informó que la intervención de la Junta de Aguas se dio tras un reporte realizado en el sector, el pasado jueves.En un recorrido que El Diario hizo ayer por el lugar se pudo apreciar que los empleados de la descentralizada hacían trabajos sobre la red drenaje en la calle, mientras que en las propiedades atribuidas a Corral Jurado, se encontraba un contratista privado que realizaba obras de remodelación.Los trabajos de la JMAS en ese sector causaron polémica en redes sociales ya que en el lugar se encuentran cerca dos propiedades del gobernador, una de ellas utilizada como su cuartel de campaña el año pasado, y algunos ciudadanos denunciaron que el personal de la descentralizada trabajaba en esos inmuebles.“Traemos un problema ahí, en el crucero de la calle que estábamos arreglando desde República de Chile e Ignacio de la Peña. Vieron que había problemas con el drenaje y se vinieron revisando hasta la Ignacio de la Peña y Costa Rica”, explicó el presidente de la JMAS.

