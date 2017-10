Anuncian cambios en el Municipio, tras destape de chapulines

Los tres funcionarios municipales que aspiran a una candidatura independiente para una diputación federal, presentaron ayer su renuncia a sus cargos públicos, anunció el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Dijo que por el momento nombró a directivos provisionales, en tanto se designa a los que quedarán definitivamente.“Porque no queremos dar ningún tipo de pretexto para que nos señalen a nosotros como administración, y a ellos en lo particular como si se pudieran beneficiar del ejercicio público, yo creo que es lo más sano”, declaró.Los funcionarios que solicitaron su intención de contender en los comicios del próximo año son la exdirectora de Desarrollo Social, María Antonieta Pérez Reyes, quien busca la candidatura por el distrito 04.Así como la exdirectora de Educación, Martha Beatriz Córdova Bernal que aspira al distrito 01 y el exdirector de Ecología Jürgen Ganser Carbajal, aspirante al distrito 02.Como encargado de la Dirección de Desarrollo Social quedará Édgar Chávez, Héctor Bustillos en la Dirección de Ecología y Nancy Beltrán en la Dirección de Educación.Los cargos definitivos quedarán la semana que entra, después del primer informe de gobierno, afirmó Cabada.Indicó que durante su administración se han realizado los ajustes necesarios para ser más eficientes y ofrecer un mejor servicio a los juarenses, sin embargo en esta ocasión el retiro de los tres ahora exfuncionarios no obedece a eso.La renuncia de los directivos se debe a que de manera legítima tienen la aspiración de ocupar un puesto de elección popular, argumentó.“Hicieron el mejor de sus esfuerzos para demostrar que efectivamente somos un gobierno diferente, que somos un gobierno que estamos atentos a la problemática distinta que hay en nuestra ciudad y que ellos desde sus tribunas, desde sus trincheras, tuvieron éxito y ese éxito se traduce en acciones para los juarenses”, dijo.En la conferencia de prensa donde hizo el anuncio, Cabada Alvídrez mencionó que los exfuncionarios se retiraron porque, de manera legítima, tienen la aspiración de acceder a un puesto de elección popular.El alcalde les agradeció a los tres porque creyeron en su proyecto desde un inicio y se sumaron buscando una mejor ciudad para vivir a través de un gobierno atento a la problemática ciudadana.Les deseó suerte en su nuevo proyecto de vida, mientras que los renunciantes indicaron que se retiran satisfechos de las labores que realizaron junto a Cabada Alvídrez.* Martha Beatriz Córdova BernalDeja: EducaciónVa por: el distrito 01* Jürgen Ganser CarbajalDeja: EcologíaVa por: al distrito 02* María Antonieta Pérez ReyesDeja: Desarrollo SocialVa por: el distrito 04

